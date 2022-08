Una delle accuse mosse alle ultime produzioni seriali di Star Wars è di aver voluto puntate eccessivamente al fan service, specialmente in serie come Obi-Wan Kenobi e The Book of Boba Fett, dove la presenza di richiami e easter egg non ha nascosto la debolezza di alcune scelte di sceneggiatura. L’accusa di fan service accompagna le serie di Star Wars sin dalla prima stagione di The Mandalorian, ma il successo delle avventure di Din Djarin ha saputo andare oltre questo limite, un traguardo che Tony Gilroy promette di eguagliare, assicurando che Andor non si baserà sul fanservice.

Lo showrunner Tony Gilroy promette che Andor non sarà una serie fanservice

Gilroy è lo sceneggaitore della prossima serie di Star Wars, in uscita su Disney+ a fine settembre, in cui verrà raccontato il passato di Cassian Andor, l’agente operativo interpretato da Diego Luna già in Rogue One. Andor sarà ambientato durante l’Ascesa dell’Impero, il periodo che intercorre tra La vendetta dei Sith e Una Nuova Speranza, anni in cui la caduta della Repubblica e la scomparsa dei Jedi ha trasformato la galassia. Giù parzialmente esplorata in Obi-Wan Kenobi e in altre produzioni come Solo, Star Wars: Rebels o Bad Batch.

(L-R): Luthen Rael (Stellan Skarsgard) and Cassian Andor (Diego Luna) in Lucasfilm's ANDOR, exclusively on Disney+. ..2022 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved.

Con l’espansione della continuity della saga di Star Wars, la scelta di affidarsi alle serie come strumento di esplorazione di capitoli mai raccontati prima, inserendosi all’interno di momenti già noti ma mai affrontati in precedenza, rischia di tentare gli sceneggiatori nel creare una forzata rete di riferimenti a eventi e personaggi del Canon, scivolando nel famigerato fanservice. In alcuni casi, come nel finale di Solo in cui vediamo Qi’ra (Emilia Clarke) rivelarsi come un’agente dell’Alba Cremisi agli ordini di Darth Maull, quelli che sembrano dei fan service diventano parte integrante della continuity di Star Wars, come dimostrato nella recente serie a fumetti La Guerra dei Cacciatori di Taglie.

Memore di questi aspetti, Gilory durante un’intervista con Variety ha voluto precisare come Andor non sarà un fanservice spietato. Conscio che all’interno della serie sarà presente la nascita dell’Alleanza Ribelle e che faranno la loro comparsa personaggi noti della saga, come Mon Mothma e Saw Gerrera, Gilroy ha precisato come queste presenze non saranno fan service, ma saranno parte di una valorizzazione della trama della serie e di consolidamento della continuity di Star Wars.

