Il nuovo trailer di Andor, la prossima serie live action di Star Wars, non ha solamente comunicato la triste notizia che la nuova data di uscita è stata spostata, passando al 21 settembre, ma ha anche mostrato il ritorno di un personaggio gradito al pubblico. Non è infatti sfuggita la presenza nelle scene mostrate nel nuovo trailer di Forest Whitaker, che in Andor sarà nuovamente Saw Gerrera.

In Andor farà il suo ritorno Saw Gerrera, il feroce combattente ribelle interpretato da Forest Withaker

Saw Gerrera era comparso per la prima volta in live action in Rogue One (2016), dove Whitaker aveva dato vita a una combattente noto per la sua feroica e i suoi metodi al limite del terrorismo, tanto da essere quasi ostracizzato dagli stessi ribelli all’ordine imperiale. Perito nella prima parte del film, Gerrera aveva comunque contribuito a mostrare un lato tutt’altro che nobile della ribellione, contribuendo in modo inequivocabile alla caratterizzazione del war movie di Gareth Edwards.

La presenza di Whitaker ha contribuito a rendere questo ribelle carismatico e gradito al pubblico, tanto che la sua figura è stata approfondita nel comparto animato del franchise. L’attore era stato chiamare a prestare la sua caratteristica voce alla versione animata di Gerrera in Star Wars: Rebels e nel videogioco Star Wars Jedi: Fallen Order, ma l’esordio del personaggio risale a Star Wars: Clone Wars, in un arco narrativo dove veniva svelato il passato del personaggio, motivando l’origine del suo approccio spietato alla guerra. Durante la Guerra dei Cloni, i Separatisti avevano cercato di spostare l’ago del potere su Oberon, pianeta natio di Gerrera, per allontanare questo mondo dalla Repubblica, facendo sorgere un movimento partigiano guidato proprio da Saw Gerrera e dalla sorella, Steela. La morte della sorella durante un attacco separatista aveva contribuito a spezzare l’animo di Saw, trasformandolo quasi in un terrorista, più che in un ribelle.

Non è dato sapere quale sarà il ruolo di Saw Gerrera in Andor, ma considerato che la serie è ambientata cinque anni prima degli eventi di Rogue One, la sua presenza potrebbe aiutare gli spettatori ad approfondire gli anni duri dell’Ascesa dell’Impero, periodo in cui Cassian Andor (Diego Luna) è divenuto l’efficiente e spietato operativo della Ribellione conosciuto nello spin-off del franchise.

