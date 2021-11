Annunciata la piattaforma VTT ufficiale di The World of Darkness

Il gioco di ruolo via VTT (Virtual Table Top) ha preso sempre più campo in questi ultimi tempi, complici anche le restrizioni imposte dalla pandemia di Covid19. Vampire: The Masquerade (link Amazon)e gli altri titoli della serie The World of Darkness ad esempio, stando all’ultimo rapporto stilato da The Orr Group, hanno avuto un incremento pazzesco nel numero di campagne giocate con questa modalità.

Non ci stupisce quindi che Demiplane abbia annunciato ieri la creazione di World of Darkness Nexus, una piattaforma VTT, con tanto di tool digitali correlati, interamente dedicata a tre dei titoli maggiormente di richiamo del WoD, ovvero Vampire: the Masquerade, Wherevolves: the Apocalypse e Hunter: the Reckoning. La data di lancio della nuova piattaforma è prevista per il 2022, ma probabilmente si potrà presto accedere a una versione in early access.

Adam Bradford, Chief Development Officer di Demiplane, ha dichiarato che World of Darkness Nexus sarà qualcosa di davvero fenomenale, che permetterà ai giocatori di godere, ancora di più, della lore e dell’atmosfera unica di questa cupa ambientazione, consentendo di interagire con il mondo di gioco, e i vari personaggi che lo caratterizzano, in una maniera nuova ed esaltante, rendendo al contempo molto più pratico e agevole creare, gestire, e ovviamente giocare, campagne sempre più lunghe e strutturate.

pic by Demiplane/Paradox

Sean Greaney, Brand Manager di Paradox per The World of Darkness, ha poi aggiunto che la partnership con Demiplane proietterà tutti i giocatori “da tavolo” di titoli WoD in una vera e propria nuova era, improntata sempre di più sulla narrazione, riducendo al minimo il bisogno di consultare manuali e regolamenti vari, dato che ci penserà direttamente la piattaforma, permettendo così agli utenti di focalizzarsi sulla parte più divertente del gioco. World of Darkness Nexus metterà insieme tutti i contenuti di gioco ufficiali, organizzandoli in maniera pratica e accessibile, fruibile al meglio sia da giocati veterani, sia da chi si affaccia per la prima volta a The World of Darkness.