Vampire: The Masquerade 5a Edizione ha avuto un boom del 500% su Roll20

Il rapporto, riferito al terzo quadrimestre dell’annata 2021, stilato da The Orr Group sui giochi di ruolo più giocati su Roll20, la famosa piattaforma VTT (Virtual Table Top) sono attualmente online. Dall’analisi che ne segue, è risultato che la quinta edizione di Vampire: The Masquerade ha avuto, nel corso del periodo considerato, un incremento del ben 500% di campagne giocate loggandosi a Roll20!

Un risultato decisamente non da poco per il gioco di ruolo dell’universo di The World of Darkness di pubblicato da NEED Games, che va a fare il paio con quello ottenuto dall’intera serie. The World of Darkness, escluso Vampire: The Masquerade (manuale della quinta edizione disponibile in italiano a questo link Amazon) e il suo exploit in “solitaria”, ha infatti ottenuto complessivamente un incremento del 550% globale sulle campagne giocate con Roll20. Questi numeri da capogiro però, si riferiscono unicamente alla percentuale di quante campagne in più si sono giocate per Vampire e gli altri titoli rispetto al rapporto precedente, dato che globalmente, l’intero franchise The World of Darkness, occupa attualmente solo lo 0,9% delle partite giocate su Roll20

I più giocati su Roll20

I risultati relativi all’andamento degli altri giochi di ruolo maggiormente conosciuti e giocati, vedono Call of Cthulhu (Il Richiamo di Cthulhu) sempre molto performante anche se, forse in virtù del fatto che non si presta mediamente a campagne lunghe, in calo del 5% rimanendo però comunque il secondo titolo più popolare sulla piattaforma, con un 11,9% di campagne giocate rispetto al totale.

Leggermente in calo, ma comunque sempre ad altissimi livelli, sono anche Pathfinder, Dungeons & Dragons Edizione 3.5 e l’intero franchise di Warhammer. Saldo in vetta nella classifica dei giochi più giocati su Roll20 però, rimane sempre lui, Sua Maestà Dungeons & Dragons Quinta Edizione, vero e proprio caposaldo del gioco di ruolo edito da Wizards of the Coast, che guida il gruppo con un granitico 53,7%.