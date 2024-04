In occasione della Star Wars Celebration di quest'anno è stata annunciata la seconda stagione di Star Wars Visions, un’antologia di corti in stile anime ambientata nell'universo ideato da Lucas e realizzata dai più rinomati studi di animazione del Sol Levante.

Star Wars Visions: annunciata la seconda stagione

I nuovi episodi arriveranno in esclusiva su Disney+ nella primavera del 2023, ma al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli in merito. La prima stagione, composta da nove puntate e uscita nel 2021, è stata apprezzata da critica e pubblico per via di uno stile unico e di storie originali.

L'episodio The Duel, creato da Kamikaze Douga, ha addirittura vinto il premio “Outstanding Achievement in Sound Editing – Animation Series or Short” award alla 69vesima edizione dei Golden Reel Awards. Agli autori è stata data completa libertà di esplorare l’universo di Star Wars senza necessariamente rientrare nella linea temporale stabilita dalle altre opere.

Tra i principali studi d'animazione che hanno contribuito alla prima stagione figurano Trigger, Science SARU, Kinema Citrus, Geno Studio, Production IG, e Kamikaze Doug. Ma non è tutto, perchè Star Wars Visions è stato anche adattato in manga nella rivista Big Gangan di Square Enix.

L'espansione animata di Star Wars non finisce qui. In autunno arriverà Tales of the Jedi, serie incentrata su Qui-Gon Jinn, Ahsoka e il conte Dooku, mentre nella primavera del 2023 arriverà Young Jedi Adventures, serie ambientata durante l'Alta Repubblica (timeline di recente esplorata nei nuovi romanzi della saga) e rivolta a un pubblico più giovanile.

I protagonisti saranno dei bambini che, durante il percorso di formazione nell’affinare le capacità di essere uno jedi, dovranno imparare cosa sia la compassione, l’ autodisciplina, il lavoro di squadra, la pazienza e l’ amicizia. I fan di Star Wars avranno insomma pane per i loro denti.