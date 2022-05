La notizia era nell’aria da mesi e finalmente l’ufficialità è arrivata in occasione della Star Wars Celebration. Ieri sera sono stati finalmente presentati il logo e la finestra di lancio della nuova serie animata Tales of the Jedi, uno show antologico che racconterà inedite avventure dei Jedi visti nella trilogia prequel e non solo.

Logo e finestra di lancio della serie Tales of the Jedi

Tra i personaggi annunciati figurano un giovane Qui-Gon Jin, che per l’occasione sarà doppiato dal figlio di Liam Neeson, un conte Dooku non ancora passato al lato oscuro della forza e una giovane Ahsoka. Durante il panel della Celebration è stato mostrato ai fan proprio un estratto dell’episodio su di lei, narrando la sua infanzia e il rapporto con la madre, doppiata da Janina Gavankar (Star Wars Battlefront 2).

La serie avrà le stesse animazioni di The Bad Batch e sarà composta da sei episodi, scritti interamente da Dave Filoni. L’uscita su Disney+ è prevista per l’autunno di quest’anno, ma non è stata annunciata una data precisa. Si tratta in ogni caso di un’annata davvero ricca per i fan di Star Wars, attualmente alle prese con Obi-Wan Kenobi e ad agosto con Andor.

Tales of the Jedi is an anthology of Original animated shorts, each story featuring Jedi from the prequel era, streaming Fall 2022 only on @DisneyPlus. pic.twitter.com/yHAyCAxuBM — Star Wars (@starwars) May 28, 2022

Gli episodi incentrati su Ahsoka racconteranno la sua infanzia, il tempo speso con il maestro Anakin Skywalker durante l’era di Clone Wars e lo scontro con un Inquisitore dopo l’Ordine 66. Quelli incentrati sul conte Dooku, invece, esploreranno il suo passato da nobile Jedi. Confermato anche il ritorno di Liam Neeson come Qui-Gon Jinn nella sua versione adulta.

Staremo a vedere se le puntate di Tales of the Jedi saranno distribuite sulla piattaforma in un format unico, come già accaduto con un’altra serie antologica ovvero Star Wars: Visions, o se usciranno a cadenza settimanale.

Vi ricordiamo, infine, che è in arrivo un’altra serie animata ambientata nel mondo di Star Wars. Si chiamerà Young Jedi Adventures e sarà ambientata durante l’epoca dell’Alta Repubblica, timeline affrontata nei recenti romanzi e fumetti della saga, ovvero quasi 200 anni prima degli eventi narrati in Episodio I: La Minaccia Fantasma.