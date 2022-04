Star Wars: Visions, l’antologia anime ambientata nella galassia molto, molto lontana che ha debuttato su Disney Plus il 22 settembre e The Mandalorian saranno adattati in manga! A dare la notizia il numero di maggio della rivista Big Gangan di Square Enix. Gli adattamenti debutteranno nel prossimo numero della rivista il 25 maggio.

I manga di The Mandalorian e Star Wars: Visions

Per quanto riguarda l’adattamento di Star Wars: Vision, diversi creatori di manga lavoreranno al progetto: Kamome Shirahama (Witch Hat Atelier), che ha disegnato i disegni dei personaggi per il cortometraggio The Elder nell’antologia, disegnerà un adattamento di quel cortometraggio per il numero di giugno della rivista. Haruichi (Star Wars Leia, Principessa di Alderaan) disegnerà un adattamento di Lop and Ochō nel numero di luglio. Yūsuke Ōsawa (Spider-Man: Fake Red) disegnerà un adattamento de Il Nono Jedi nel numero di agosto e Keisuke Sato (manga Little Witch Academia) disegnerà un adattamento di The Twins nel numero di settembre.

Ōsawa disegnerà anche l’adattamento manga di The Mandalorian!

A proposito di Star Wars Visions

Star Wars Visions è un’antologia di corti in stile anime ambientata nell’universo di Star Wars (recuperate il cofanetto con La Saga di Skywalker completa su Amazon!) realizzata da creatori nipponici e dai più rinomati studi di animazione del Sol Levante. Leggete anche questo articolo per scoprire il nostro incontro con i produttori della serie

Gli episodi sono: The Duels, creato da Kamikaze Douga, che ha visto David W. Collins e Matthew occuparsi del suono, op & Ochō di Geno Studio (Twin Engine), Tatooine Rhapsody di Studio Colorido (Twin Engine), The Twins di Trigger, The Elder di Trigger, The Village Bridge di Kinema Citrus, Akakiri di Science SARU, T0-B1 di Science SARU e The Ninth Jedi di Production I.G.

La seconda stagione di Star Wars: Visions è attualmente in lavorazione.

A proposito di The Mandalorian

Creata da Jon Favreau e prodotta da Lucasfilm The Mandalorian è la prima serie televisiva live-action ambientata nell’universo di Guerre stellari. Le vicende si svolgono circa cinque anni dopo quelle narrate nel film Il ritorno dello Jedi e 25 anni prima di quelle de Il risveglio della Forza.

Nel cast di The Mandalorian Pedro Pascal, Gina Carano, Carl Weathers, Werner Herzog, Nick Nolte, Emily Swallow, Taika Waititi, Giancarlo Esposito e Omid Abtahi.

Lo spettacolo ha avuto due stagioni di otto episodi trasmesse nel 2019 e nel 2021 mentre la terza stagione uscirà su Disney+ nel 2022.

L’offerta di Disney Plus