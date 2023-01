L’universo di Made in Abyss, adattamento dell’omonimo manga di Akihito Tsukushi, continuerà con nuove storie sul piccolo schermo. L’annuncio è arrivato in occasione di un evento speciale organizzato per l’anime in cui è stato confermato che ci sarà una terza stagione. Al momento ancora nessun dettaglio sulla trama che verrà raccontata, ma è molto probabile che ci saranno contenuti originali: le due stagioni hanno già portata in scena buona parte dell’arco narrativo del manga.

Made in Abyss

L’anime di Made in Abyss avrà un seguito

Il manga di Made in Abyss è scritto e disegnato da Akihito Tsukushi e pubblicato online sul sito Manga Life Win di Takeshobo dal 2012. Il primo volume tankōbon è uscito il 31 luglio 2013. In Italia Made in Abyss è pubblicato dalla J-POP. La prima stagione dell’anime, composta da 13 episodi, è stata realizzata dallo studio Kinema Citrus e trasmessa in Giappone nel 2017. In Italia è invece arrivata su VVVVID e su Prime Video. La prima stagione è stata riassunta in due film usciti al cinema: Tabidachi no Yoake, uscito in Giappone il 4 gennaio 2019 e Horo Suru Tasogare che ha debuttato il 18 gennaio 2019. Un film sequel, Dawn of the Deep Soul (Fukaki Tamashii no Reimei) è uscito in Giappone il 17 gennaio 2020.

Questa la sinossi ufficiale: In un mondo ormai setacciato in ogni suo angolo, l’”Abisso” è l’unico anfratto rimasto inesplorato. Un gigantesco pozzo verticale di cui non si conosce la profondità, nascondiglio di strane creature e preziosi cimeli che la civiltà moderna non sa spiegare. Il mistero rappresentato dall’Abisso affascina la razza umana, e molti avventurieri hanno lanciato la loro sfida alla voragine. A loro, è stato dato il nome di “cercatori”. La giovane orfana Riko vive nella città di Orth, costruita sulle fortune dell’Abisso, e sogna di diventare un giorno una grande cercatrice come la madre. Un giorno, mentre si addestra sul ciglio dell’Abisso, trova un robot straordinariamente simile a un essere umano… La loro avventura inizia qui!.