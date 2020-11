Annunciati il Monopoly e il Cluedo dei cattivi Disney

Sono stati recentemente annunciati ben due giochi da tavolo dedicati ai cattivi Disney: una nuova versione del Monopoli, per ora esclusiva della catena di supermercati americani Wallmart, e una di Cluedo, reperibile sullo shop online Disney.

Monopoly: Disney Villains Edition

Il primo di questi due nuovi giochi da tavolo è il Monopoly: Disney Villains Edition ed è, per ora, solo in vendita nelle catene americane di supermercati Wallmart. Il sito Bleedingcool ha avuto modo di visionare in anteprima il prodotto e le prime impressioni sembrano decisamente buone.

I giocatori potranno prendere il controllo di uno dei sei cattivi: Crudelia, Jafar, Scar, La regina cattiva, Malefica o Capitan Uncino. Ognuno ha un potere speciale, una volta indossate le cosiddette “Fiamme Verdi Del Potere“, un’aggiunta decisamente divertente e possono far pendere la bilancia a proprio favore, a seconda del cattivo con cui si gioca. Alla partita, si aggiungono anche le carte Mela velenosa e le carte opportunità. Viene fatto notare, però, che sono presenti pochi “gettoni valuta” e, nelle varie partite di prova, ci si è trovati spesso senza più denaro.

Per il resto, il gameplay sembra essere quello del classico Monopoly, nel quale però l’aggiunta delle Fiamme Verdi Del Potere può rendere il tutto più frenetico e imprevedibile.

Clue: Disney Villains Edition

Il secondo nuovo gioco annunciato dedicato ai cattivi Disney è il Clue: Disney Villains Edition ed è già disponibile sullo shop Disney.

In questa particolare edizione di Cluedo, un misterioso incantesimo ha aperto dei passaggi attraverso nove regni, evocando i personaggi più maligni della Disney per competere per ciò che gli altri potrebbero avere: un oggetto incantato nascosto in una delle loro dimore. Lo scopo del gioco sarà quello di intrufolarsi nelle varie tane dei cattivi, cercando di scoprire qual è l’oggetto misterioso, chi lo ha trafugato e dove può essere recuperato.

I sei possibili oggetti, sono rappresentati da alcuni simboli riconducibili alle più famose storie di cui fanno parte i cattivi: uno scettro, uno scarabeo, un talismano, una conchiglia, una fiala di veleno e una mela; mentre come pedine avremo i sei personaggi che li rappresentano: Malefica, Jafar, Ade, Ursula, il Dr. Facilier e la Regina Cattiva.