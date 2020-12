Ant-Man e The Wasp: Quantumania, rivelata la data di pubblicazione

Durante la presentazione dell’Investor Day 2020 della Walt Disney Company lo scorso giovedì, la Marvel ha entusiasmato i fan con aggiornamenti sui prossimi progetti cinematografici e televisivi, tra cui la conferma ufficiale dell’arrivo di un terzo film nel franchise di Ant-Man.

Intitolato Ant-Man e The Wasp: Quantumania, il film vedrà il ritorno di Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas, e Michelle Pfeiffer da Ant-Man e The Wasp del 2018, nonché l’entrata nel cast di Jonathan Majors nel ruolo di Kang il Conquistatore e Kathryn Newton nei panni di Cassie Lang. Il regista Peyton Reed ha confermato di essere tornato, lasciando, tuttavia, ignota la data di debutto del film. Adesso, grazie a un post di Michelle Pfeiffer su Instagram, forse il mistero è stato svelato. In un post con cui condivide il logo del film, l’attrice ha scritto, nella descrizione, “Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Coming 2022!” confermando quindi le voci che affermavano che il film sarebbe uscito nel 2022.

Se questa previsione dovesse rivelarsi vera, per i fan dell’Universo Cinematografico Marvel, il 2022 si prospetta un grande anno. Thor: Love and Thunder è atteso nei cinema per il 6 maggio 2022, Black Panther 2 per l’8 luglio 2022 e Capitan Marvel 2 per l’11 novembre 2022.

Poco prima dell’annuncio ufficiale di Ant-Man e The Wasp: Quantumania, Michelle Pfeiffer ha confermato il suo ritorno nei panni di Janet Van Dyne, durante un podcast con Laura Brown di Instyle. L’anno scorso il regista Peyton Reed ha affermato:

C’è sicuramente molto da scoprire su Janet van Dyne, e quando parliamo del fatto che si è evoluta come risultato di essere rimasta nel Reame Quantico per 30 anni, abbiamo visto una piccola dimostrazione di questo, Ma dobbiamo ancora imparare come si è evoluta e com’è come persona. È qualcosa di cui abbiamo appena scalfito la superficie in questo film, quindi sarei sicuramente entusiasta di approfondire questa storia.

Il regista ha aggiunto che una delle cose che ha aiutato a gettare le basi per entrambi i film di Ant-Man and the Wasp è Cassie Lang, la figlia di Scott Lang. Nei fumetti Cassie continua ad essere un’eroina indipendente e, nel film Ant-Man e The Wasp: Quantumania scoprirà che il padre si contrappone agli agenti dell’FBI.

Non ci resta che aspettare di vedere cosa questo nuovo arco cinematografico riserverà ai fan, e a Cassie Lang.