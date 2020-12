Black Panther 2: Marvel non sostituirà Chadwick Boseman

Il live stream del Disney Investor Day ha fornito molte nuove informazioni sull’Universo Cinematografico Marvel, dagli show di Disney+ ai lungometraggi, ma una delle notizie più attese dai fan riguarda senza dubbio Black Panther 2.

Dopo l’inaspettato decesso di Chadwick Boseman all’inizio di quest’anno, tutti si sono chiesti cosa avrebbe fatto Marvel per il ruolo del protagonista. Notizie di nuovi casting per il ruolo per Black Panther 2, o teorie su come Disney, rispettando le tradizioni di Wakanda, avrebbe reso Shuri, sorellastra di T’Challa interpretata da Letitia Wright, la nuova Black Panther hanno spopolato nel web.

Durante l’Investor Day il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, è salito sul palco per fare finalmente luce su questa triste questione. Dando sollievo a molti, Kevin Feige, ha rivelato che, per rispetto verso Chadwick Boseman, non verrà scritturato nessuno per il ruolo di T’Challa in Black Panther 2. Ha anche annunciato che Marvel ha, tuttavia, intenzione di continuare a raccontare le storie del popolo di Wakanda, che verranno dirette dal regista Ryan Coogler. Disney ha annunciato, sul proprio profilo Twitter:

Black Panther 2, opening July 8, 2022, is being written & directed by Ryan Coogler. Honoring Chadwick Boseman’s legacy & portrayal of T’Challa, @MarvelStudios will not recast the character, but will explore the world of Wakanda & the rich characters introduced in the first film. — Disney (@Disney) December 11, 2020

Black Panther 2, opening 8 luglio 2022, è stato scritto e diretto da Ryan Coogler. Per onorare l’eredità di Chadwick Boseman e la rappresentazione di T’Challa, @Marvelstudios non rifugerà il personaggio, ma esplorerà il mondo di Wakanda e dei ricchi personaggi introdotti nel primo film

Recentemente, Victoria Alonso, produttrice dei Marvel Studios, ha confermato che la produzione non sarebbe ricorsa alla CGI per ricreare la somiglianza con Chadwick Boseman di un altro attore.

No. C’è solo un Chadwick, e non è con noi

Victoria Alonso ha quindi annunciato che, dato che il re di Wakanda è morto nella vita reale, ed anche nella finzione, i Marvel Studios si stanno, quindi, prendendo del tempo per decidere come proseguire con la storia e cosa fare per poter onorare Chadwick Boseman. I fan avranno comunque l’opportunità di rivedere sugli schermi Chadwick Boseman, con la pubblicazione su Netflix di Black Bottom, di Ma Rainey. Il primo film di Black Panther è attualmente in streaming su Disney+.