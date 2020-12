Disney tutti i film originali annunciati all’Investor Day 2020

Dopo Marvel e Star Wars anche Disney Studios non è voluto essere da meno ed è stato protagonista del Disney Investor Day 2020 di ieri notte annunciando diversi film originali troveranno spazio su Disney+ nel corso del 2021 anche con gustosi trailer!

Disney Studios – i nuovi film originali

Fra le nuove produzioni spiccano:

Hocus Pocus 2

il reboot di Tre scapoli e un bebè con Zac Efron

con Una scatenata dozzina con Kenya Barris e Gabrielle Union

con Kenya Barris e Gabrielle Union un nuovo film di Sister Act con Whoopi Goldberg che sarà anche la produttrice insieme a Tyler Perry

Confermato Cip & Ciop Agenti Speciali, un mix tra film d’animazione e live action con John Mulaney e Andy Samberg.

Mentre si è mostrato con un primo trailer Pinocchio, diretto da Robert Zemeckis e interpretato da Tom Hanks nei panni di Mastro Geppetto:

L’altro trailer mostrato è stato quello di Peter Pan & Wendy, con Jude Law nel ruolo di Capitan Uncino e Yara Shahidi nel ruolo di Campanellino:

Annunciato anche Disenchanted che vedrà Amy Adams tornare ad interpretare Giselle dopo Come d’Incanto.

Spazio anche a nuovi film biografici realizzati in esclusiva per Disney+ come Greek Freak, sulla star dell’NBA Giannis Antetokounmpo, mentre sono allo studio quello su Keanon Lowe e Chris Paul.

Si sta anche lavorando a versioni animate di alcune proprieties della 20th Century Studios come Diary of a Wimpy Kid, The Ice Age Adventures of Buck Wild con Simon Pegg e Una Notte al Museo.

Infine sono stati presentati in anteprima alcuni lungometraggi tra cui Jungle Cruise, Cruella, il prequel de Il Re Leone e La Sirenetta.

