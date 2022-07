Un solo giorno ci separa dall’attesissimo finale della terza stagione di The Boys che promette fuoco e fiamme. Tra i grandi protagonisti c’è senza dubbio Homelander (Patriota) il cui arco narrativo è stato a dir poco peculiare, per usare un eufemismo. Sulla questione è intervenuto l’attore che interpreta, ovvero Antony Starr, che non crede assolutamente in una redenzione del personaggio.

Antony Starr non crede in una redenzione di Homelander

“Penso che il finale voluto da Homelander sia quello di annientare tutti e rimanere seduto in una terra desolata, completamente solo, senza che nessuno possa intralciarlo” – ha dichiarato l’attore ai microfoni di Collider – “Non penso possa esserci una redenzione per lui e non vorrei vederla, se devo essere sincero. Ma penso che non sia nei piani. Non so nulla sul suo futuro e se e come possa morire, lascerò fare il tutto agli scrittori“.

Homelander si è dimostrato senza ombra di dubbio uno dei villain più cinici del panorama televisivo, interpretato magistralmente da Antony Starr. Il suo personaggio, come confermato dallo showrunner Eric Kripke, è stato pensato per essere un’analogia di Donald Trump. I sostenitori dell’ex Presidente lo avevano addirittura utilizzato come simbolo per supportarlo in campagna elettorale.

The Boys, serie nominata agli Emmy è basata sul fumetto best-seller del New York Times creato da Garth Ennis e Darick Robertson, qui in veste anche di produttore esecutivo. I primi tre episodi della terza stagione hanno debuttato venerdì 3 giugno e domani andrà in onda l’epico finale di stagione.

Amazon Prime Video ha già rinnovato The Boys per una quarta stagione. Le voci di una possibile quarta stagione si susseguivano da mesi quando lo stesso Karl Urban, interprete di Billy Butcher, aveva rivelato ai microfoni di Variety di essere impegnato con le riprese dello show sino alla fine del 2022.