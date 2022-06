Intervistato di recente ai microfoni di Rolling Stone per promuovere la terza stagione di The Boys, lo showrunner Eric Kripke ha finalmente confermato quello che in molti sospettavano da tempo: il personaggio di Homelander (Patriota), interpretato da Anthony Starr, è un’analogia di Donald Trump.

Patriota è un’analogia di Donald Trump

Kripke ha spiegato che ha scritto sin dall’inizio Homelander per ricordare Trump, ma le somiglianze con l’ormai ex presidente degli Stati Uniti iniziano a essere sempre più visibili: “Per me è sempre stato un analogo di Trump, ma ammetto che in questa stagione abbiamo calcato ancor di più la mano su questo aspetto. Il mondo sta diventando sempre più rude e meno elegante e il nostro team di scrittura riflette la situazione attuale“.

Lo showrunner ha poi aggiunto che si tratta di una naturale evoluzione dell’arco narrativo di Homelander, ormai debole e insicuro ma al tempo stesso carico di potere e ambizione orribili. Una combinazione davvero letale.

Può sembrare paradossale ma nel 2020 i sostenitori di Trump avevano utilizzato per l’appunto il personaggio di Homelander come simbolo per supportarlo nelle presidenziali.

The Boys, serie nominata agli Emmy è basata sul fumetto best-seller del New York Times creato da Garth Ennis e Darick Robertson, qui in veste anche di produttore esecutivo. I primi tre episodi della terza stagione hanno debuttato venerdì 3 giugno, e nuovi episodi saranno disponibili ogni venerdì, fino all’epico finale di stagione di venerdì 8 luglio.

Amazon Prime Video ha già rinnovato The Boys per una quarta stagione. Le voci di una possibile quarta stagione si susseguivano da mesi quando lo stesso Karl Urban, interprete di Billy Butcher, aveva rivelato ai microfoni di Variety di essere impegnato con le riprese dello show sino alla fine del 2022.