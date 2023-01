State organizzando una vacanza, ma non sapete come passare il tempo mentre siete in viaggio soprattutto in aereo? La scelta ideale sarebbe quelle di recuperare serie TV o film che amici e conoscenti vi hanno consigliato, ma che non avete avuto il tempo di guardare. Ovviamente in molti casi non è possibile utilizzare la connessione del vostro device portatile, ma non vi preoccupate perché ormai quasi tutti i servizi di streaming consentono di scaricare contenuti sul proprio dispositivo per poterli poi guardare comodamente in modalità offline. In questo articolo vi parliamo di Apple TV Plus e di come è possibile scaricare film e serie TV dall’applicazione proprietaria.

Apple TV Plus: tutti i segreti per lo streaming offline

I dispositivi supportati

Apple TV Plus consente il download di titoli presenti nel proprio catalogo, con tanto di possibilità di scaricare intere stagioni o singoli episodi per quanto riguarda le serie TV. Gli abbonati possono guardare i contenuti sull’app Apple TV+, ma vediamo insieme la lista dei dispositivi compatibili che potete anche osservare nel sito ufficiale:

Apple TV;

iPhone e iPad;

Mac;

AirPlay (per trasmettere video, foto e molto altro dai dispositivi Apple);

Amazon Fire TV;

Televisori e dispositivi di streaming con Android TV (dalla Versione 8);

Chromecast con Google TV;

Smart TV compatibili;

I lettori multimediali Roku;

PlayStation 4 e PlayStation 5;

Xbox One e Xbox Series S|X;

Sky Q (all’interno della My Q).

Come funziona?

Per la maggior parte dei canali Apple TV, i contenuti scaricati rimangono disponibili fino a 30 giorni, dopo i quali scadono. L’applicazione Apple TV Plus non ha limiti di memoria per i download, la possibilità di scaricare un contenuto dipende quindi solo dalla memoria disponibile sul vostro device. Tuttavia alcuni canali potrebbero avere dei limiti per il numero di titoli che possono essere scaricati contemporaneamente e il numero di dispositivi sui quali vengono scaricati i contenuti.

Se questo limite viene raggiunto, l’app vi avvisa e se desideraste scaricare più titoli, eliminate le puntate delle serie TV o i film che avete scaricato precedentemente da uno dei vostri dispositivi (o da quelli di un membro della famiglia).

Come scaricare i contenuti?

Scaricare programmi TV e film inclusi nel vostro abbonamento a Apple TV+ o a un canale Apple TV come STARZ, AMC+, EPIX o A&E Crime Central è molto semplice.

Vi basterà:

Aprire l’app Apple TV+ su iPhone, iPad, iPod touch o Mac o da qualsiasi altro dispositivo supportato Cercare un film o una serie TV Trovare il pulsante di download e toccarlo o fare clic su di esso. In caso di serie tv, il simbolo del download accanto alla stagione consente di scaricare intere stagioni, quella accanto al titolo dell’episodio, invece, permette di scaricare solo l’episodio in questione.

Come vedere i contenuti scaricati ed eliminarli?

Per vedere i contenuti scaricati vi basterà recarvi nella sezione Libreria dell’applicazione, andare alla voce Scaricati e avviare il film o la serie TV come fareste normalmente. L’unica accortezza che dovrete avere è quella di effettuare il login al vostro account prima di avviare la riproduzione. Se, per esempio, doveste fare un viaggio in aereo, magari accedete prima di salire a bordo altrimenti potreste non beneficiare della visione in offline. Per eliminare i contenuti già visti, vi basterà recarvi sempre nella sezione Libreria dell’applicazione, cliccare o tappare su Modifica e selezionare il contenuto da eliminare, poi premete su Elimina.

Cosa consigliamo di vedere

Apple TV Plus è una fucina incredibile di contenuti, ma potrebbe confondere gli utenti meno esperti perché la qualità è molto alta nonostante un numero di prodotti non altissimo. Pertanto, ecco a voi una breve lista dei contenuti che dovete assolutamente vedere e che, salvo casi eccezionali, dovrebbero essere sempre presenti nella piattaforma di streaming. Tra le serie, ad esempio, vi sono See, The Morning Show, For All Mankind, Ted Lasso, Loot, Severance e Servant.

Tra i film, invece, consigliamo Jobs, Finch, Causeway, Raymond e Ray ed Emancipation. Se anche questi non dovessero bastarvi, ogni mese vi aggiorniamo sulle nuove migliori uscite su Apple TV Plus sia dal punto di vista seriale che cinematografico.