Aquaman 2: il nuovo look di Ocean Master

Aquaman 2 (Aquaman and The Lost Kingdom) di James Wan, noto per i suoi film horror L’evocazione – The Conjuring e Malignant, sequel del primo film della DC Comics, tornerà nelle sale cinematografiche il 16 dicembre 2022. Molti personaggi del primo Aquaman ritorneranno, tra cui Re Orm /Ocean Master interpretato da Patrick Wilson. Egli, però, ci appare decisamente diverso da come lo ricordavamo.

Il nuovo look di Ocean Master in Aquaman 2

Il regista di Aquaman 2, James Wan, ha postato su Instagram una foto di Wilson e di se stesso scattata sul set del film. Sotto si legge:

“Ho trovato questo ragazzo [Patrick Wilson] bloccato su una spiaggia del deserto, mentre faceva la sua imitazione di Cast Away”.

Nella foto, Patrick Wilson interprete di Ocean Master, fratello del protagonista e antagonista principale, si presenta con un look completamente differente, con barba e capelli lunghissimi, in versione eremita. Un aspetto che, tutto sommato, potevano immaginare visto com’è finito il primo film di Aquaman.

Il primo film di Aquaman, uscito nel 2018, si è concluso con Arthur Curry che prende il suo posto come legittimo erede di Atlantide dopo aver sconfitto il fratellastro Orm in combattimento usando il tridente di Atlan. Quest’ultimo ha poi preteso che Arthur lo uccidesse secondo la tradizione atlantidea, ma alla fine ha accettato di essere fatto prigioniero dopo aver appreso che la loro madre Atlanna era ancora viva. È logico che l’aspetto trasandato di Orm nel sequel sia il risultato del suo imprigionamento, anche se potrebbe esserci una spiegazione alternativa.

A proposito di Aquaman 2

Aquaman 2 è prodotto da Warner Bros., DC Entertainment e Atomic Monster con la sceneggiatura di David Leslie Johnson-McGoldrick e nuovamente diretto da James Wan in Inghilterra. La trama è ancora avvolta dal mistero anche se alcune voci dicono che i protagonisti combatteranno contro degli alieni nella città di Necrus, una sorta di versione distorta di Atlantide. Il film presenterà però più elementi horror rispetto al precedente come confermato dal regista.

Aquamam 2 vede il ritorno dei vecchi personaggi del primo film. Oltre a Jason Momoa che riprende il suo ruolo di Arthur Curry, alias Aquaman, tornano Dolph Lundgren che riprende il ruolo di re Nereus, Amber Heard nei panni della Principessa Mera, Patrick Wilson nel ruolo di Ocean Master e Yahya Abdul-Mateen II che tornerà nel costume di Black Manta. Non è ancora confermato il ritorno di Nicole Kidman nel ruolo di Atlanna.

