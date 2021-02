Aquaman 2: le riprese inizieranno in estate

Visti gli ingenti problemi derivati dal rinvio o persino la sospensione di molte produzioni cinematografiche a causa della pandemia di COVID-19, per effetto domino anche le riprese dei nuovi film sono slittate di parecchi mesi, comprese quelle di Aquaman 2. Il seguito del film di James Wan con protagonista Jason Momoa (di cui potete trovare la nostra recensione a questo link) sembra però vedere finalmente la luce in fondo al tunnel per la sua realizzazione.

L’attore Dolph Lundgren, che aveva interpretato il personaggio di re Nereus e che tornerà anche nel seguito, ha infatti rivelato durante una video-intervista che le riprese del nuovo film inizieranno la prossima estate a Londra.

Lundgren, che ricordiamo essere entrato nella pop-culture grazie a Rocky IV e I dominatori dell’universo, ha descritto così la sua esperienza del primo Aquaman:

“È stato sicuramente una nuova esperienza. L’unica acqua che ho mai visto era nella mia bottiglia di Evian che bevevo. Non c’era acqua sul set. Era davvero molto asciutto. Quindi resti appeso all’imbracatura tutto il giorno – cinque, sei, sette, otto ore al giorno – e muovi le gambe in un certo modo, parli e ti muovi, e poi i tuoi capelli vengono aggiunti più tardi al computer. Quindi è molto, molto tedioso, ma è un’esperienza diversa. Ed è stato divertente lavorare con tutti i grandi attori – ci sono [Willem] Dafoe e Patrick Wilson e, ovviamente, Jason Momoa “.

Oltre a Dolph Lundgren e ovviamente Jason Momoa, Aquaman 2 vedrà il ritorno di Amber Heard nei panni della Principessa Mera, Patrick Wilson nel ruolo di Ocean Master e Yahya Abdul-Mateen II che tornerà nel costume di Black Manta.

Durante l’evento virtuale DC FanDome di agosto sono state rivelate alcune anticipazioni di Aquaman 2. James Wan ha anche dichiarato che sarà un po’ più serio e conterrà più elementi horror.

L’uscita del film è prevista per il 16 dicembre 2022.