Michael Keaton NON sarà il Batman principale del DCEU

Da quando è stato annunciato che Michael Keaton tornerà a vestire i panni di Batman al fianco di Ben Affleck nel film su The Flash con Ezra Miller (previsto per il 2022) gli entusiasmi e le speculazioni hanno iniziato a circolare freneticamente. Grazie al suo ruolo nei film di Tim Burton, Keaton è rimasto nel cuore di molti fan, e molti di essi hanno chiesto per molto tempo di vederlo tornare nei panni di Bruce Wayne in un film su Batman Beyond, che proprio recentemente sta ricevendo è tra i trend più attivi sui social media.

Questo hype si è sollevato in particolare da una news sbagliata che sta circolando secondo la quale Keaton sarebbe stato scelto come Batman principale del DCEU, andando quindi a sostituire Ben Affleck. La confusione è partita da un articolo del The New York Times a opera di Brooks Barnes con un’intervista a Walter Hamada, presidente di DC Films, riguardo le uscite cinematografiche previste dal 2022. Avendo già confermato che la compagnia abbraccerà il concept del multiverso, durante questa intervista Hamada ha dichiarato:

“In arrivo, ad esempio, la Warner Bros. avrà due diverse saghe di film che coinvolgono Batman – interpretato da due attori diversi – in esecuzione contemporaneamente.”

In seguito all’articolo, un utente su Twitter ha rivolto una domanda multipla a Brooks Barnes:

Keaton — Brooks Barnes (@brooksbarnesNYT) January 2, 2021

“Basandosi sul tuo pezzo su Hamada, alcuni hanno interpretato che WB sta producendo due franchise di Batman, uno con Pattinson e uno con un nuovo attore. È corretto, o ti stavi riferendo a Keaton come il secondo Batman come parte di una saga non incentrata su Batman?”

Molti hanno interpretato la risposta di Barnes come la conferma che Michael Keaton sarebbe il secondo Batman su cui DC Films incentrerà la sua seconda saga. Alcune testate invece non hanno semplicemente capito la risonanza dell’equivoco e hanno titolato che Keaton sarebbe il Batman principale in The Flash. Niente di tutto questo, come spiega lo stesso Barnes in un post successivo:

Been offline (moving apartments) and return to see this Michael Keaton craziness. I was referring to the *one film* that Keaton has been announced as being in, not a set of his own Batman films. If I had info on him beyond "The Flash," I would have obviously put it in my article — Brooks Barnes (@brooksbarnesNYT) January 5, 2021

“Sono stato offline (mi sto trasferendo) e torno per vedere questa follia su Michael Keaton. Mi riferivo all’*unico film* in cui Keaton è stato annunciato, non una serie di film di Batman con lui. Se avessi avuto informazioni su di lui al di là di The Flash le avrei ovviamente inserite nel mio articolo.”

Il giornalista insomma stava semplicemente dicendo che Keaton sarà il secondo Batman in The Flash.

Al momento dunque non esiste alcun “Batman principale”, anche perché è proprio su questo che verte il concetto di multiverso. L’unico Batman nel futuro di DC Films per ora è Robert Pattinson, e sarà difficile che altri progetti saranno rivelati prima dell’approcciarsi del suo film.