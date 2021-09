Arcane: League of Legends – primo trailer esteso in italiano dal Tudum

Tudum è il primo evento globale dedicato ai fan di Netflix che vede la partecipazione di moltissime star presenti nelle innumerevoli serie televisive e nei film prodotti da Netflix. Durante questo evento speciale, oltre agli ospiti illustri, grandi protagonisti sono anche i trailer di lancio e i nuovi filmati estratti dai nuovi titoli in programmazione su Netflix (per ulteriori informazioni sul primo evento globale dedicato ai fan di Netflix, vi consigliamo la lettura di questo nostro articolo.

Prodotta in collaborazione con Fortiche Productions, la serie sarà ambientata nella regione immaginaria di Piltover, nei pressi delle oscure terre di Zaun. La storia principale dovrebbe narrare le origini di due campioni ben noti a tutti i giocatori di League of Legends, ossia Vi e Jinx, e di un potere che li metterà a dura prova contro nemici e avversità di ogni genere.

Il direttore delle serie originali di Netflix Dominique Bazay si è rivelato entusiasta di poter produrre la prima serie televisiva incentrata sull’universo di LoL, tanto che secondo lui Arcane sarà una corsa emozionante e visivamente spettacolare. Dello stesso avviso anche Shauna Spenley, President of Global Entertainment di Riot Games, la quale ha definito Arcane una lettera d’amore per i fan e i giocatori del celebre MOBA, visto che lo show scaverà in profondità sia le ambientazioni che i campioni di League of Legends. Per ulteriori dettagli sulla serie, vi rimandiamo a questo nostro articolo.

Arcane: League of Legends – il trailer esteso

In molti aspettavano di poter ammirare un po’ più da vicino Arcane: League of Legends, e grazie a Tudum, il primo evento globale dedicato a tutti i fan di Netflix, finalmente siamo stati accontentati! Se vi siete persi l’evento in diretta, niente paura! Potete trovare il primo trailer esteso di Arcane: League of Legends, completamente doppiato in italiano, qui in basso:

Arcane: League of Legends sarà disponibile in esclusiva su Netflix dal 6 novembre.