Ares Games: due nuovi giochi in anteprima ad Essen 2019

Ares games annuncia la possibilità di provare Masters of the Night e 303 Squadron in anteprima a Essen Spiel 2019

Ares Games, casa di produzione italiana fondata nel 2011, ha annunciato che in occasione di Essen Spiel 2019 presenterà in anteprima due dei suoi prossimi prodotti dando la possibilità a coloro che parteciperanno all’evento di provarli con largo anticipo.

Nello specifico ci sarà modo di poter “mettere le mani” su, undove saremo chiamati a vestire i panni di alcuni membri di una famiglia di vampiri, e, sempre unispirato a fatti storici realmente avvenuti, dove dovremo difendere dall’offensiva tedesca le coste inglesi come membri del 303° squadrone piloti.Il comunicato ufficiale ci permette di entrare un po’ meglio nel dettaglio dei due prodotti.

Masters of the Night è il frutto di una nuova collaborazione tra Ares Games e Igrology (autori del gioco da tavolo Master of The galaxy e del card game Nightmarium). In questo gioco una famiglia di vampiri, appena arrivata dopo un lungo viaggio in una nuova, insolita, città, dovrà nuovamente ottenere il potere di una volta.

Con l’aiuto dei loro sottoposti, i giocatori dovranno lottare contro gli agenti dell’inquisizione, infondere il terrore nel cuore della gente grazie alle Cacce e prepararsi al rituale della Luna di Sangue che porrà definitivamente la città nelle loro mani determinandone il destino.

Masters of the Night è pensato per partite da 1 a 5 giocatori e verrà finanziato tramite una campagna kickstarter che partirà questo inverno.

303 Squadron si presenta invece come un boardgame “serrato e intenso” con scenari basati sulle azioni compiute dallo storico Squadrone 303 dell’aviazione britannica, l’unità RAF col più alto tasso di successi ottenuti nel corso della Battaglia d’Inghilterra: verranno ricreate le modalità con cui gli uomini di questa unità combatterono, e vinsero, contro l’offensiva tedesca.

In questo gioco ogni personaggio sarà un vero e proprio eroe, ognuno con capacità uniche e speciali che i giocatori dovranno imparare a usare con attenzione.

Il meccanismo alla base del gioco sarà costituito da una combinazione data da un sistema di particolari Carte Combattimento abbinate all’uso di speciali dadi.

Il gioco verrà pubblicato dalla compagnia polacca Hobbity; Ares Games si occuperà della distribuzione della versione in lingua inglese nei paesi anglofoni. Il lancio del kickstarter di 303 Squadron è previsto per fine Novembre.

Essen Spiel si terrà da giovedì 24 a domenica 27 Ottobre; potrete trovare Ares games presso il loro stand in Hall 3, E 100.