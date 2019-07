Arkham Horror: The Card Game, in arrivo un nuovo Pack Scenario

Fantasy Flight annuncia l'uscita di Murder at the Excelsior Hotel, un nuovo Pack Scenario per Arkham Horror: Il Gioco di Carte

È di qualche giorno fa l’annuncio da parte di Fantasy Flight Games dell’imminente uscita di Murder at the Excelsior Hotel, un nuovo Pack Scenario per il gioco Arkham Horror: Il Gioco di Carte.

Com’è intuibile dal titolo, Murder at the Excelsior Hotel si apre con un omicidio. Il problema è che tutte le prove puntano verso i personaggi dei giocatori e li additano come gli autori dell’efferato crimine. Questi, dal canto loro, non hanno ricordi di quanto accaduto nelle ultime ore e dovranno cercare di scoprire la verità sulla vicenda mentre al contempo cercano di sfuggire alle autorità.

Questo scenario introduce un nuovo tipo di abilità speciale dei nemici chiamata “Patrol”, che li fa spostare durante la partita tra i vari luoghi presenti in gioco, cosa che potrà condurli a rinvenire la scena del crimine o a causare varie difficoltà agli investigatori. Intanto, mentre l’indagine continua, la follia si diffonde attraverso l’hotel, trasformando le persone normali in pericolosi nemici del tutto impazziti. Ma a differenza di quanto capita con le creature dei Miti, questa volta i giocatori dovranno preoccuparsi se uccidere o meno i poveri e innocenti astanti.

Murder at the Excelsior Hotel prevede ben dieci finali possibili, direttamente influenzati dalle decisioni che i giocatori prendono durante le loro indagini. Ciò concede al Pack Scenario un alto tasso di rigiocabilità, fornendo un’esperienza ludica diversa ogni volta che si deciderà di tornare a visitare l’Hotel Excelsior.

Inoltre, come regalo speciale, chi effettuerà il preordine di Murder at the Excelsior Hotel direttamente dal sito di Fantasy Flight Games, riceverà una raccolta di quattro stampe 12×17 cm tratte tra i migliori artwork di questo Pack Scenario.

Gli artwork in regalo

Per poter essere giocato, Murder at the Excelsior Hotel richiede una copia del set base di Arkham Horror: Il Gioco di Carte. Il prezzo indicato è di $ 19,95 e l’uscita è prevista per il terzo quarto del 2019 (luglio-settembre) così come per The Dream-Eaters, la nuova espansione deluxe di cui abbiamo già dato notizia.

Non si hanno ancora notizie riguardo alla sua localizzazione in italiano, ma siamo certi che Asmodee Italia, la casa editrice di Arkham Horror: Il Gioco di Carte nel nostro paese, si metterà preso al lavoro per portarlo quanto prima sui nostri scaffali.