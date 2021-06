Twilight of the Gods, ecco il cast della serie Netflix creata da Zack Snyder

Netflix ha diffuso in rete i nomi degli attori che andranno a comporre lo stellare cast vocale di Twilight of the Gods, serie animata ispirata alla mitologia norrena e creata da Zack Snyder. John Noble presterà la voce a Odino, Paterson Joseph a Loki, Jamie Chung sarà Hela e Pilou Asbaek doppierà Thor.

ARMY OF THE DEAD - (L-R) Matthias Schweighöfer as Dieter, Zack Snyder (Director/Producer/Writer), Cr: Clay Enos/NETFLIX ©2020

Ci saranno anche Rahul Kohli come Egill, Sylvia Hoeks nei panni diSigrid, Kristopher Hivju in quelli di Andvari, Lauren Cohan come Inge, Jamie Clayton nei panni di Seid-Kona, Stuart Martin in quelli di Leif, Peter Stormare come Ulfr e Corey Stoll in quelli di Hrafnkel.

Sylvia Hoeks as SIGRID

Stuart Martin as LEIF

Pilou Asbæk as THOR

John Noble as ODIN

Paterson Joseph as LOKI

Rahul Kohli as EGILL

Jamie Clayton as THE SEID-KONA

Kristopher Hivju as ANDVARI

Peter Stormare as ULFR

Jamie Chung as HEL

Lauren Cohan as INGE

Corey Stoll as HRAFNKEL — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 10, 2021

Annunciata nel 2019, la serie è stata creata anche da Jay Oliva, storyboard artist che ha lavorato a Man of Steel, Batman v Superman, Justice League e 300: Rise of an Empire. Al momento non è ancora stata fissata una precisa finestra di lancio.

Oliva e Snyder torneranno a collaborare per Army of the Dead: Lost Vegas, anime che fungerà da prequel al film action/horror Army of the Dead (qui potete leggere la nostra recensione).

Gli impegni di Snyder non sono però finiti qui. Di recente, infatti, il tanto chiacchierato regista ha rivelato nuovi dettagli sul suo progetto incentrato su King Arthur, ma ambientato nel vecchio West. Un punto di svolta radicale rispetto alla mitologia classica legata al personaggio.

Al momento il progetto non è ancora in lavorazione presso alcuno studio cinematografico, ma Snyder ha motivato questa sua scelta spiegando come fosse alquanto interessante cercare di scardinare il mito di King Arthur con cui era cresciuto.

In attesa di Twilight of the Gods, potete recuperare tutte le produzioni originali Netflix. Per abbonarvi alla piattaforma, a un prezzo accessibile, vi basta seguire questo link.