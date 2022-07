Il giorno 20 luglio 2022, ha avuto il via “Alien Life Matter – Questioni di Vita Aliena” una campagna Kickstarter creata da AttaBoi 3D Models, azienda tutta italiana di modellazione e realizzazione di busti e figurini in resina, e i ragazzi di Ten01 Labs, startup tedesca che sta per lanciare sul mercato, anch’essa attraverso una futura campagna Kickstarter, una nuova gamma di colori acrilici del tutto innovativi, chiamati UltrAcryl.

Abbiamo già avuto modo di intervistare i ragazzi di entrambe le realtà, che ci hanno raccontato anche come nascono i loro prodotti, e di dare un’occhiata sia a uno dei modelli in resina di AttaBoi, facente parte della loro campagna di crowdfunding, sia alla versione alpha, ma già molto soddisfacente, dei nuovi colori acrilici di Ten01.

Ora, invece, questi ragazzi si presentano a noi in modo più approfondito, andando a esplorare anche il pensiero che li ha mossi per la realizzazione dei loro modelli in resina e dei colori acrilici che puntano a essere i migliori sul mercato.

AttaBoi 3D Models e Alien Life Matter – Questioni di vita aliena

AttaBoi nasce in Italia circa 2 anni fa, nel luglio 2020, come piccolo negozio online di modelli 3D.

Poco dopo, dall’incontro di 3 amici in Aprile 2021, si decide di ambire a qualcosa di più e rendere AttaBoi una vera e propria azienda. Abbiamo quindi una mission: rendere il mondo del figurino più accessibile anche al novizio e facilitare la vita persino ai più esperti.

Tutto quello che facciamo è pensato per essere eccellente, fruibile, coerente e stimolante. In effetti questa “filosofia” vede riscontro pratico nel doppio progetto Kickstarter: “Alien Life Matter – Questioni di vita aliena” e “Ultracryl – premium acrylic paint”.

Noi affermiamo che “concept figures che cambiano le regole del gioco, vadano insieme a colori della stessa portata”, ed ecco perchè quello che facciamo è coerente, come sono coerenti alla nostra visione tutti gli altri progetti in serbo per il futuro.

Forse a prima vista può sembrare una cosa da poco, ma in effetti abbiamo dotato le nostre figures di una “vita propria” perchè troppo spesso quando si tratta di soggetti originali, questi peccano di carattere genuino e vivente.

Le figure sono concettuali perchè oltre a possedere una storia interessante (che presenteremo nel futuro prossimo in forma di fumetto) questa tratta di temi come l’integrazione razziale immaginata nel futuro (la storia è ciclica no?), il senso e l’origine della vita, e tutta quella serie di domande che noi in qualità di umani ci poniamo da che se ne abbia memoria. Ciò che però rende davvero suggestivo il racconto è la miscelazione di vita ordinaria e straordinaria. I personaggi saranno probabilmente “sballottati” dagli eventi straordinari che invertono il ritmo della loro vita ordinaria? Potrebbero vedere le loro aspettative, i loro valori e i loro sogni ribaltati o infranti?

La figura 3D che vive già prima ma anche dopo il tuo lavoro di pittura, è ciò che intendiamo un prodotto stimolante.

Qualunque statua o action figure prodotta da una major non è solo una forma colorata, ma è il tuo personaggio preferito della tua storia preferita, e vederla ti stimola ricordi, brividi legati alla tua scena preferita ed un mucchio di diverse emozioni. Perchè non dovrebbe essere lo stesso per le figure non dipinte?

Per quanto riguarda l’eccellenza in senso materiale, potremmo dire che seguiamo attentamente il processo produttivo e questo lo si può vedere ad esempio nella qualità del casting delle figure che già sono in store. Riponiamo molta attenzione anche nella scelta dei nostri collaboratori che sono ormai davvero parecchi, e con orgoglio diciamo che di recente praticamente tutti i nostri pittori e scultori sono tornati in Italia carichi di medaglie conquistate all’esposizione mondiale di Eindhoven.

Ten01 Labs e i colori UltrAcryl

I colori Ultracryl sono prodotti da Ten01 labs, un laboratorio chimico tedesco formato da 3 amici super entusiasti per il mondo del gioco tabletop. Lo studio della formula di Ultracryl ha impiegato 2 anni di studi, ricerche ed esperimenti per vedere finalmente la luce. Ma perchè così tanto tempo? E sopratutto, non ci sono già abbastanza colori sul mercato?

Secondo i ragazzi di Ten01 i colori per miniature nella maggior parte dei casi sono troppo spenti, poco coprenti e sopratutto essendo esperti del settore, hanno individuato che troppo facilmente si ricorre a sostanze dannose per il consumatore solo perchè “si è sempre fatto così”.

Serviva dunque una seria ricerca per rinnovare questo entusiasmante e coloratissimo settore dell’arte. Molto tempo è stato investito per trovare nuove formule che non coinvolgessero sostanze dannose, ma anche per riuscire ad inserire il più alto contenuto di pigmento possibile. Questa è la mission di Ten01.

Questi colori acrilici sono davvero diversi dagli altri e sono davvero fruibili da tutti. Osserviamo per esempio il comportamento del colore giallo per dare un’idea di massima. Molti di voi sapranno che tipo di impresa bisogna affrontare per ottenere una superficie uniforme quando ci si serve di questo colore. Bene, oggi tutto questo sarà solo un brutto ricordo perchè il giallo di Ultracryl è in grado di coprire completamente, uniformemente ed in una sola passata anche il nero. Che tu sia un cadetto o un marinaio esperto, noterai immediatamente gli enormi benefici dei nostri prodotti. Tutti sappiamo perfettamente che troppo spesso questo hobby viene praticato nei ritagli dal lavoro quotidiano, e se l’ultra brillantezza e potere coprente dei colori non dovessero bastare a sedurti, adesso sai che anche il tuo tempo ne trarrà beneficio. Questo, come dicono scherzosamente i ragazzi di Ten01 oltrepassa i limiti della fisica e della chimica.

AttaBoi e Ten01: le campagne Kickstarter

Il kickstarter di Ultracryl prevede 110 colori di cui 51 mono pigmentati, 8 fluo e 12 metallici, più 3 primer bianco, grigio e nero. Ma questo è solo l’inizio: una sorta di introduzione basica a questa travolgente linea di colori. In effetti ci sono già in circolo alcune voci che parlano di serie molto più particolari, stravaganti e non convenzionali.

Il kickstarter di Alien Life Matter invece, prevede la produzione di 6 figure, ognuna in formato busto 90mm e figura intera 75mm. 6 aliene che giocano un ruolo fondamentale nella storia.

Per ognuna di queste 6 abbiamo realizzato un kit formato da 4 tonalità di pelle aliena, 2 dei quali sono specificamente creati da Emanuele Terzoni per dare una resa finale bilanciata e ottimale della pelle, che come sappiamo è sempre una delle cose che teniamo più a cuore quando si dipinge. Questi colori sono ovvimente prodotti da Ten01 e portano il marchio Ultracryl.

Per completare l’offerta abbiamo concepito un artbook da più di 50 pagine, che mostrerà gli studi anatomici delle 6 aliene, in più conterrà alcune tavole concettuali delle ambientazioni, svariate pagine di lore con ogni dettaglio sull’ambientazione dell’ALMVerse, le prime 11 tavole del fumetto che verrà l’anno prossimo e davvero una valanga di ringraziamenti per tutti quelli che hanno reso possibile questo progetto contribuendovi attivamente .

Per adempiere alle nostre missioni di eccellenza, fruibilità, coerenza e stimolazione, abbiamo creato questo ambizioso doppio progetto per voi, ed abbiamo scelto di usare kickstarter come piattaforma, perchè non vogliamo semplicemente vendere un prodotto, ma vogliamo che tu sia un nostro compagno di viaggio attivamente partecipe nella costruzione di un futuro stimolante ed innovativo per questo hobby. Questo è solo l’inizio, abbiamo ancora tanti progetti da proporre per facilitare la tua vita da modellista e nutrire la tua fantasia.