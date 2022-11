WandaVision è stata la prima serie del Marvel Cineamtic Universe ad approdare su Disney+, segnando quello che sarebbe stato un tratto specifico della Fase Quattro del franchise, ossia una valorizzazione della serialità come racconto parallelo a quello più tradizionale sul grande schermo. In questa serie, abbiamo visto una presenza evidente della magia, rappresentata da Agatha Harkness, figura che ha assunto una rilevanza tale da meritarsi una propria serie spin-off-. Il futuro della strega del Marvel Cinematic Universe è ancora da scoprire, ma in queste ore viene annunciata una nuova, interessante aggiunata al cast di Agatha: Coven of Chaos: Aubrey Plaza.

Il cast della serie del Marvel Cinematic Universe Agatha: Coven of Chaos accoglie Aubrey Plaza

Ipotesi inizialmente ventilata da The Illuminerdi e infine confermata da Variety, l’entrata nel cast di Agatha: Coven of Chaos di Aubrey Plaza è ora ufficiale, anche se non è dato sapere quale sarà il ruolo dell’attrice. Esplosa con la sua partecipazione a Parks & Recreation e Scott Pilgrim VS the World, la Plaza non è nuova al mondo marveliano, avendo preso parte a Legion, serial Fox ispirato al mondo mutante della Casa delle Idee, dove la Plaza interpretava sia Lenore Busker che Amahl Farouk, il Re delle Ombre. Curiosamente, sembra che Parks & Recreation stia fornendo diversi attori al Marvel Cinematic Universe, considerato che proprio in questa serie cult hanno recitato anche Chris Pratt (Peter Quill de I Guardiani della Galassia) e Kathryn Hahn (alias Agatha Harkness).

Agatha: Coven of Chaos sarà focalizzata sulla figura di Agatha Harkness, la strega che negli episodi finali di WandaVision ha condotto Wanda a rivelare il suo pieno potenziale, trasformandola nell’inarrestabile Scarlet Witch che abbiamo visto in azione in Doctor Strange nel Multiverso della Follia. La serie dedicata ad Agatha Harkness dovrebbe arrivare su Disney+ in uno slot temporale non meglio precisato, ma che al momento viene ipotizzato essere tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024.

