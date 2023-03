Le Offerte di Primavera partiranno ufficialmente il 27 marzo, ma Amazon ha già cominciato a lanciare promozioni imperdibili che vedono come protagoniste lo svago e il tempo libero. In particolare, se siete amanti della lettura non possiamo che consigliarvi l’offerta che riguarda Audible, dato che potrete godere del servizio di audiolibri in streaming a soli 2,95€ al mese per 6 mesi!

Per un prezzo inferiore a un gelato al mese potrete dunque usufruire di un immenso catalogo di audiolibri e podcast da poter ascoltare in qualunque momento e da diversi dispositivi. Audible è infatti disponibile su smartphone, tablet, computer e persino Amazon Echo, sia online che offline, il tutto senza nessuna pubblicità. Al termine dei 6 mesi potrete poi decidere di cancellare l’abbonamento o rinnovarlo per soli 9,99€ al mese.

Audible è senza dubbio il miglior servizio di audiolibri in streaming presente sul mercato: nel catalogo sono disponibili oltre 50.000 titoli, per un totale di più di 200.000 ore di ascolto. Le opere spaziano chiaramente tra tutti i generi e sono presenti anche in diverse lingue, quindi potrete decidere di sfruttare il servizio anche per fare pratica o spolverare le vostre competenze.

Bestseller come Harry Potter, The Sandman o Twilight, gialli e thriller, narrativa per bambini, fantascienza, fantasy e molto altro: gli audiolibri sono talmente tanti che avrete l’imbarazzo della scelta su cosa ascoltare. Vi sono poi anche tantissimi podcast per tutti i gusti con cui potrete scoprire cose nuove, rimanere aggiornati con le notizie dall’Italia dal mondo o approfondire le vostre conoscenze su un certo tema.

Insomma, con Audible avrete tutti i libri e podcast che vi piacciono a portata di mano e pronti per essere ascoltati in qualsiasi momento. Non possiamo dunque non consigliarvi di approfittare dell’offerta, rimandandovi alla pagina Amazon dedicata.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport.

