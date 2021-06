Avamposto 31: graphic and slow, giornalismo a fumetti.

Avamposto 31 è l’appuntamento settimanale condotto da Andrea Artusi dedicato al mondo dell’immagine disegnata in onda in diretta tutti i venerdì dalle 17,30 alle 19,00 dagli studi di IUSVE Cube Radio sul Canale CulturaPopITA di Tom’s Hardware su Twitch con in redazione Loris Cantarelli, Andrea Voglino, Diego Cajelli e Manuel Enrico. Alla regia un team di studenti dello IUSVE coordinato da Marco Sanavio e composto da Aurora Simionato e Anna Favaro. Ospite in studio questa settimana Alberto Laggia, giornalista e scrittore.

Avamposto 31 – 11/06/2021

‘Graphic Journalism’ è uno dei tanti neologismi che il mondo del fumetto ha imparato a conoscere negli ultimi anni e che definisce un genere in cui cui gli avvenimenti narrati non sono fittizi ma appartenenti alla storia e alla cronaca della realtà, narrati in forma giornalistica. Una tendenza che si sta sempre più diffondendo e che Avamposto 31 cercherà di approfondire con la presenza in studio di Alberto Laggia che nel suo libro ‘Notizia’, edito da Edizioni Messaggero, si è interrogato sull’origine e sulla genesi della news fin dalla nascita del suo stesso concetto.

La diretta si arricchirà con la presenza in collegamento telefonico di altri ospiti a partire da Andrea Coccia, co-fondatore di Slow News, e di Andrea Ferraris, con il quale parleremo del suo ultimo graphic novel ‘Una zanzara nell’orecchio – Storia di Sarvari’ edito da Einaudi. Il viaggio in questa forma espressiva si concluderà con l’intervento di Francesco Matteuzzi, sceneggiatore fra le altre sue opere di ‘Anna Politkovskaja’ per l’editore padovano Becco Giallo di cui avremo ospite l’editor Mattia Ferri.

Dove vedere Avamposto 31?

Per seguire in diretta live la puntata di Avamposto 31 basta collegarsi ogni venerdì al canale Twitch di Cultura POP a partire dalle ore 17:30 o recuperare un estratto della live sul canale Youtube di CulturaPOP.

Le puntate precedenti