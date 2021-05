Avamposto 31: prima dare visibilità, poi disegnare!

Avamposto 31 è l’appuntamento settimanale condotto da Andrea Artusi dedicato al mondo dell’immagine disegnata in onda in diretta tutti i venerdì dalle 17,30 alle 19,00 dagli studi di IUSVE Cube Radio sul Canale CulturaPopITA di Tom’s Hardware su Twitch. I fumetti, il cinema, le serie tv, i videogame diventano protagonisti grazie ai contributi della redazione composta da un cast di collaboratori fissi d’eccezione tra i quali Loris Cantarelli, Andrea Voglino, Diego Cajelli e Manuel Enrico. Alla regia un team di studenti dello IUSVE coordinato da Marco Sanavio e composto da Aurora Simionato, Chiara Candore e Anna Favaro. Ospite in studio questa settimana Luca Novello, scrittore e formatore.

Avamposto 31 – 21/05/2021

Come sta cambiando il mondo del fumetto nell’era dei social e di internet? Questo è l’interrogativo che si porrà questa nuova puntata di Avamposto 31 intitolata, non a caso, ‘prima dare visibilità, poi disegnare‘ parafrasando il noto adagio coniato da Filippo Scòzzari (prima pagare, poi disegnare) diventato un motto del gruppo che con Andrea Pazienza, Tanino Liberatore, Stefano Tamburini e Massimo Mattioli aveva fondato la rivista Cannibale. Per rispondere a questa domanda sarà ospite in studio Luca Novello, scrittore e formatore molto attento alle trasformazioni che sono in atto nel mondo del lavoro.

Con lui in collegamento telefonico Diego Bonesso, che con un provocatorio post dal suo profilo Facebook ha innescato la discussione, Laura Scarpa, autrice ed editor direttrice della rivista Scuola di Fumetto, ed Emanuele Rosso di MeFu gruppo di ricerca che si pone l’obiettivo di indagare quale sia la situazione economica di chi crea fumetti in Italia. Uno spettro di esperienze molto ampio per capire come, a quanto pare, non sia più il denaro la moneta di scambio per molti autori ma l’ampiezza del palcoscenico dal quale esprimersi. In chiusura Loris Cantarelli, direttore del magazine sul fumetto più longevo d’Italia, ci presenterà il nuovo numero di Fumo di China da poco in edicola.

Dove vedere Avamposto 31?

Per seguire in diretta live la puntata di Avamposto 31 basta collegarsi ogni venerdì al canale Twitch di Cultura POP a partire dalle ore 17:30 o recuperare un estratto della live sul canale Youtube di CulturaPOP.

Le puntate precedenti