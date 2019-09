Avengers: Endgame è il film più longevo di sempre al cinema

Avengers: Endgame diviene, oggi, il film più longevo presente nelle sale cinematografiche con centotrentaquattro giorni di programmazione.

Dopo aver battuto ogni record possibile, Avengers: Endgame diviene, oggi, il film più longevo presente nelle sale cinematografiche, con centotrentaquattro giorni di programmazione.

Uscito nelle sale italiane il 24 Aprile e in quelle statunitensi il 26 dello stesso mese, Avengers: Endgame ha portato in casa Marvel moltissimi record, guadagnando 2,796,267,086 di dollari nel mondo e 858,365,685 negli USA, divenendo il film con il maggior incasso di sempre. Queste cifre, però, sono destinate a crescere ulteriormente visto che il film è presente ancora in centodieci sale cinematografiche.

Per un grande successo come Avengers: Endgame non è strano essere presente ancora nelle sale cinematografiche dopo così tanto tempo e, soprattutto, dopo la distribuzione del film in home video avvenuta il 30 Luglio. Inoltre, con la permanenza ancora attiva al cinema, Avengers: Endgame batte il record detenuto dall’ultimo film di Tim Burton, Dumbo, che era rimasto in sala per centotrentatre giorni consecutivi. Un altro film di casa Marvel, però, è destinato a rimanere ancora a lungo nei cinema di tutto il mondo, Spider-Man: Far From Home, uscito il 26 Giugno e ancora presente in tantissime sale in tutto il mondo. In questa classifica dei film più longevi al cinema, la Disney è presente con altri film tra cui Captain Marvel (centodiciannove giorni) e Aladdin (centocinque giorni), altro live action tratto dal film d’animazione degli anni ’90.

Per chi ancora non avesse visto Avengers: Endgame, vi ricordiamo che il cast del colossal supereroistico è composto da Robert Downey Jr. (Iron Man), Chris Evans (Captain America), Josh Brolin (Thanos), Scarlett Johansson (Vedova Nera), Chris Hemsworth (Thor), Jeremy Renner (Hawkeye), Brie Larson (Captain Marvel), Danai Gurira (Okoye), Paul Rudd (Ant-Man), Karen Gillan (Nebula), Mark Ruffalo (Hulk), Don Cheadle (War Machine), Tessa Thompson (Valkyrie) e Bradley Cooper (Rocket Raccoon).