Avengers: Endgame svelata la durata del film.. e non sarà breve!

Secondo fonti quasi ufficiali, Avengers: Endgame durerà 182 minuti. Ci attende un nuovo record per la pellicola dei fratelli Russo?

Manca praticamente un solo mese al debutto ufficiale di Avengers: Endgame nelle sale cinematografiche. In questa news non parleremo delle indiscrezioni di rito, ma di una fonte quasi ufficiale, che ha confermato la durata della nuova pellicola dei fratelli Russo.

Avengers: Endgame durerà – per l’esattezza – 182 minuti, vale a dire 3 ore e 2 minuti, stracciando così tutti i precedenti record dei precedenti film dei vendicatori. Per dovere di cronaca, il primo lungometraggio si fermava a 2 ore e 23 minuti, il secondo a a 2 ore e 22 minuti, mentre il terzo – Infinity War – a 2 ore e 40 minuti. Nemmeno la supereroina più forte del MCU (Captain Marvel ndR) ha saputo far meglio con le sue 2 ore e 4 minuti.

A rivelare questa succulenta informazione è stata la catena di cinema statunitense AMC Theatres. La conferma, invece, è arrivata da IMDb, uno dei portali più conosciuti sul web.

Per chi non lo sapesse, questa pellicola gode di un cast stellare, composto da Robert Downey Jr. (Tony Stark), Chris Evans (Captain America), Chris Hemsworth (Thor), Mark Ruffalo (Hulk), Jeremy Renner (Hawkeye/Ronin), Scarlett Johansson (Vedova Nera), Paul Rudd (Ant-Man), Brie Larson (Captain Marvel) e Josh Brolin (Thanos).

Avengers: Endgame, infine, arriverà nelle sale italiane il prossimo 24 aprile, data in cui i vendicatori proveranno ad annullare le tragiche conseguenze dello schiocco di Thanos.