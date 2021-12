Ayakashi Triangle: annunciato ufficialmente l’adattamento anime

Due giorni fa vi avevamo riportato la notizia che vi era la possibilità che il manga Ayakashi Triangle, scritto e disegnato da Kentaro Yabuki (To Love-Ru) sarebbe stato adattato in un anime. Bene, ora la notizia è stata ufficializzata dalle pagine del numero 3-4/2022 di Weekly Shonen Jump. Quando inizierà la produzione o quando potremo vederlo ancora non lo sappiamo. L’autore ha però commentato l’annuncio dicendo di voler rendere la storia principale ancora più slapstick.

Ayakashi Triangle, a volte abbreviato in AyaTri, è scritto e disegnato da Kentaro Yabuki e in corso di serializzazione sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha da giugno 2020. I singoli capitoli sono stati raccolti e riproposti in volumi tankōbon a partire dal 2 ottobre 2020. Il settimo volume uscirà il 4 gennaio 2022 nelle librerie giapponesi mentre nel nosto Paese arriverà grazie alla casa editrice Star Comics che pubblicherà il primo volume a partire dalla prossima primavera:

Protagonisti di questa divertente serie sono il ninja esorcista Matsuri e la sua amica d’infanzia Suzu. I due provano un’evidente infatuazione reciproca mai dichiarata, ma se Matsuri è tanto abile in battaglia quanto timido e imbranato nelle questioni di cuore, Suzu invece è più consapevole e determinata. Peccato che la formosa giovane, per qualche motivo, sembri risultare particolarmente appetitosa per gli spiriti maligni chiamati “ayakashi”: per difenderla dalle loro grinfie Matsuri non esita a incrociare le lame addirittura con il loro re, lo scaltro demone-gatto Shirogane. Gli esiti dello scontro sono imprevedibili: se, da una parte, Shirogane viene sconfitto, dall’altra prima di essere soggiogato riesce a lanciare su Matsuri una maledizione che lo farà diventare… una ragazza! Come cambierà la vita di Matsuri? E come si evolverà il rapporto con Suzu, proprio ora che lei si era fatta coraggio e aveva deciso di farsi avanti? E Shirogane rinuncerà mai al suo proposito di divorare Suzu?

Una nuova serie scoppiettante dalla grafica morbida e spettacolare, che esalta allo stesso modo combattimenti, folklore e scene piccanti. Per non parlare della protagonista, risoluta e di una bellezza generosa e abbondante come non siamo abituati a vedere nei manga!