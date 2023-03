La WWE ha annunciato che Bad Bunny, due volte premiato ai GRAMMY e artista di fama mondiale, condurrà Backlash sabato 6 maggio, in diretta dal Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot di San Juan, Porto Rico. Backlash è il primo Premium Live Event della WWE che si svolge a Porto Rico dal gennaio 2005.

Annunciato WWE Backlash, Bad Bunny sarà l’host

Nel 2005, quando ero bambino, non ho potuto assistere a New Year’s Revolution al Coliseo. Finalmente, 18 anni dopo, la WWE torna sull’isola con un evento imponente e questa volta non me lo perderò.

Queste le dichiarazioni di Bad Bunny che non è assolutamente nuovo al mondo della WWE, avendo preso parte a WrestleMania 37 in coppia con Damian Priest e alla Royal Rumble dello scorso anno, andando faccia a faccia con Brock Lesnar. “Siamo entusiasti di portare Backlash a San Juan, dato che la richiesta di Premium Live Event WWE al di fuori degli Stati Uniti continua a crescere“, ha dichiarato il Chief Content Officer della WWE Paul “Triple H” Levesque. “Bad Bunny è uno degli intrattenitori più popolari al mondo e in nessun altro luogo ciò è più evidente che nella sua nativa Porto Rico“.

BREAKING: @sanbenito will host #WWEBacklash on Saturday, May 6, live from the Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot in San Juan, Puerto Rico.https://t.co/ZAxFmcSyW0 — WWE (@WWE) March 8, 2023

Continua dunque il tour oltreoceano della WWE che, dopo aver trasmesso Elimination Chamber in diretta dal Canada, terrà anche King and Queen of the Ring in Arabia Saudita e l’attesissimo Money in the Bank alla 02 Arena di Londra. Per saperne di più sulla registrazione alla prevendita generale dei biglietti di Backlash potete seguire questo link. Inoltre, i Priority Pass ufficiali per Backlash saranno presto disponibili tramite il partner esclusivo On Location.

Dove vedere WWE Backlash

Vi ricordiamo che Backlash sarà visibile, in diretta e in differita, esclusivamente sul WWE Network.