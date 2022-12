Oggi torniamo a parlare di collezionismo e lo facciamo presentandovi una nuovissima uscita Bandai, dalla prolifica linea Sh Figuarts, dedicata al manga di grande successo Spy X Family. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa piccola action figure che vede come protagonista il Anya Forger.

Spy X Family

Prima di andare ad analizzare le nuova action figure Bandai di Spy X Family per la linea Sh Figuarts, facciamo prima un piccolo approfondimento dedicato al franchise dalla quale prende ispirazione. Spy X Family è un noto manga che ha visto il suo debutto sulla rivista Shonen Jump nel recente 2019 (la stessa casa editrice diDragon Ball, Naruto e One Piece). L’opera è scritta e disegnata da Tatsuya Endo ed è ambientata nella cornice di una guerra fredda e vede protagonisti Loid Forger, Anya Forger e Yor Briar. Marito e moglie hanno due identità segrete, tuttavia Anya ha molto chiara l’intera situazione. Anya riuscirà ad essere d’aiuto? La missione verrà portata a termine? Vi informiamo, nel caso abbiate voglia di approfondire ulteriormente le vicende narrate, che Spy X Family è anche presente sul mercato con un anime composto, attualmente, da due stagioni.

L’action figure di Bandai per la linea Sh Figuarts

L’action figure di Bandai per la linea Sh Figuarts si presenta contenuta all’interno di una piccola confezione realizza in cartoncino leggero e dotata di una grande finestra trasparente frontale in grado di mostrare buona parte del suo contenuto.

Il packaging è in linea con le altre proposte Sh Figuarts presenti sul mercato, questo permette dunque al collezionista di poter decidere di esporre il prodotto chiuso anche in libreria come se fosse un libro. In sostanza, il design della scatola è abbastanza classico, nulla di nuovo rispetto a molte altre precedenti proposte della linea. Dal punto di vista grafico troviamo infatti il logo Bandai, quello della linea e infine quello di Spy X Family. Tutto il contenuto della confezione è poi a sua volta ben protetto all’interno di un blister protettivo trasparente.

La figure

La figure, una volta estratta dal blister, seppur sia di piccolissime dimensioni risulta ugualmente sufficientemente solida al tatto e abbastanza bilanciata. Durante la fase fotografica, tuttavia, abbiamo tuttavia riscontrato alcune difficoltà nel posizionamento del personaggio anche in posa statica frontale. Ovviamente, il problema, se così lo volessimo definire, non è imputabile a un errore produttivo, bensì al suo design. Il personaggio è di per sé minuto, con dei piedi davvero piccoli che portano la figure ad avere una ridotta stabilità. Sotto questo punto di vista la figure è assolutamente congrua con quanto visto nel manga e nell’anime, farla diversamente avrebbe dire snatura la sua essenza. Per una posa ottimale in collezione suggeriamo caldamente l’utilizzo di uno stand espositivo con il quale possiate aiutarvi a mantenere in piedi l’action figure. Purtroppo, altra nota dolente di questa produzione, è proprio la mancanza di un supporto ad essa dedicata. Insomma, diciamo questa piccola ma importante accortezza avrebbe di fatto reso il prodotto molto più giocabile. Un vero peccato che in fase di sviluppo non abbiano ritenuto fondamentale questo accessorio.

Per il resto, la piccola figure è scolpita molto bene ed è davvero congrua con il personaggio. Il volto montato di default sulla figure, così come quelli secondati, è spettacolare, tanto da essere il vero fiore all’occhiello di questa proposta.

Nel set sono infatti previsti alcuni accessori exra, tra i quali troviamo ben quattri volti con differenti espressioni. Essi permetto di replicare in maniera eccellente le scene più iconiche dell’opera. A queste si aggiungono poi alcune mani con differenti aperture.

Ma quanto è posabile questa piccola figure? Non quanto molte altre della medesima linea Sh Figuarts. Anya Forger è dotata di molti snodi alle articolazioni ma la presenza del lungo vestito nero non aiuta a creare molte pose dinamiche. Volendo fare un piccolo paragone con una figure Sh Figuarts Bandai di dimensioni analoghe, la versione di Kid Goku da Dragon Ball è nettamente più posabile poiché non ha alcun vincolo dato dai vestiari ne dagli accessori. Queste problematiche accadono spesso anche con figure di dimensioni maggiori, in questi casi però siamo soliti vedere implementate delle soluzioni tecniche che arginino il problema, come ad esempio l’utilizzo di materiali plastici molto morbidi e l’adozione di giunti speciali come quelli a farfalla. Nel caso siate molto interessati al franchise, vi suggeriamo anche dare anche un’occhiata alle proposte Bandai per la linea Mini Figuarts, invitandovi a leggere la nostra recensione dedicata.

La colorazione

Passiamo ora all’analisi del painting. La figure di Anya Forger è ben colorata seppur va detto che siamo di fronte a un prodotto che non ha sostanzialmente alcuna sfumatura particolare. Dobbiamo però precisare come i capelli rosa, il vestito nero opaco e la chiara carnagione siano privi di alcuna sbavatura. Il lavoro di colorazione si può apprezzare maggiormente sui volti, fatti di linee pulite e due grandi occhi verdi che calamitano l’attenzione.

Le conclusioni sull’action figure Bandai dedicata a Spy X Family

Per concludere, questa nuova action figure Sh Figuarts Bandai dedicata al personaggio di Anya Forger da Spy X Family è un prodotto consigliato principalmente agli appassioni del franchise. L’action è molto bella, con una scultura ben fatta e una colorazione pulita, ma pecca di alcune piccole limitazioni date dal design della stessa. La figure non eccelle in stabilità e nemmeno troppo in mobilità, questo porta a una minore giocabilità se non ci si attrezza con uno stand dedicato. Quest’ultimo però, non è presente all’interno della confezione e va acquistato separatamente. Nel caso voglia acquistare la figure, per noi l’acquisto dello stand è quasi obbligato. Infine, prima di concludere, grande lode ai volti presenti come accessori extra. Essi sono finemente realizzati e sono congrui con il personaggio al 100%!