Oggi torniamo a parlare di collezionismo e lo facciamo presentandovi tre nuove uscite firmate Bandai dedicate al manga di successo Spy X Family. Scopriamo insieme tutti i dettagli di queste piccoli gioiellini.

Le figure Spy X Family

Prima di analizzare le nuove figure Bandai di Spy × Family, facciamo un piccolo passo indietro alla scoperta dell’opera. Spy X Family è un manga serializzato su Shonen Jump (la stessa casa editrice di Dragon Ball, Naruto e One Piece) scritto e disegnato da Tatsuya Endo, che ha fatto il suo debutto nel recente 2019. L’opera è ambientata nella cornice di una guerra fredda e vede protagonisti Loid Forger, Anya Forger e Yor Briar. Marito e moglie hanno due identità segrete, tuttavia Anya ha molto chiara l’intera situazione. Anya riuscirà ad essere d’aiuto? La missione verrà portata a termine? ,

Le minifigure di Bandai

Le action figure oggetto di questa recensione vedono al centro proprio i tre protagonisti del manga.

A differenza delle canoniche action figure, queste proposte vedono la realizzazione dei tre personaggi con un design unico nel suo genere. Se state cercando qualcosa di compatto ma finemente realizzato, queste figure potrebbero fare al caso vostro!

Tutte e tre le proposte sono contenute all’interno di piccole confezioni in cartoncino leggero. Nella parte frontale trovano posto le finestre trasparenti attraverso le quali è possibile dare una prima occhiata alle figure senza aprire le confezioni. Nella parte frontale sono infine presenti anche i loghi dell’azienda, della linea e del franchise dal quale prendono ispirazione le figure.

Spy X Family Bandai

Spy X Family Bandai

I personaggi sono poi a loro volta contenuti all’interno di un blister protettivo.

Spy X Family Bandai

I personaggi

Anya Forger

Spy X Family Bandai

Il primo personaggio che vogliamo mostrarvi è Anya Forger, la figlia adottiva di Loid. Si tratta di una bambina di 6 anni che ha tra i vari compiti quelli della spia. Il suo percorso di vita è ricco di insidie che l’ha vista cambiare numerose famiglie d’appartenenza. Anya Forger ha infine un grande dono, è una telepate.

Loid Forger

Spy X Family Bandai

Loid Forger è un agente del Wise, e opera per conservare la pace tra i paesi coinvolti nel manga. Loid Forger ha moglie e figlia, Yor e Anya, e in età prematura ha perso entrambi i genitori nella guerra tra Westalis e Ostania. Il personaggio vanta grandi doti nel travestimento ed è in grado di impersonare quasi chiunque.

Yor Briar

Spy X Family Bandai

Yor Briar è la moglie di Loid Forger ed è una spietata assassina. Sposa Loid per necessità e non per amore, tuttavia risulta essere estremamente protettiva nei confronti della piccola Anya.

Le caratteristiche tecniche

Dal punto di vista tecnico, tutte e tre le figure sono realizzate in maniera impeccabile. Vi ricordiamo che siamo di fronte a delle produzioni in piccola scala ma tuttavia i dettagli sono ovunque e privi di sbavature.

Come avete pouto vedere dalle immagini, le figure possono essere esposte in collezione anche senza l’utilizzo del loro apposito piedistallo. Tuttavia, la stabilità non è assolutamente il punto forte di queste piccole action figure. Il loro design infatti, fatto da una testa molto sovradimensionata rispetto agli esili corpi, porta con sé qualche svantaggio in tal senso. Tuttavia, per ovviare a questo piccolo problema, Bandai fornisce nelle confezioni le basi espositive trasparenti. Esse si agganciano posteriormente alle figure e sono in grado di garantire la massima stabilità espositiva.

Spy X Family Bandai

Per quanto riguarda la mobilità, le figure non eccellono ma risultano comunque divertenti con una buon flessibilità d’uso. I personaggi hanno infatti le gambe movibili così come le braccia. Mancano tuttavia le articolazioni ai polsi, ai gomiti, alle ginocchia e alle caviglie. Tutta, seppure i punti di articolazione siano appunto ridotti al minimo, le teste di tutti e tre i personaggi godono di una rotazione completa e possono essere inclinate avanti e indietro senza problemi.

Per quanto riguarda invece gli accessori, le tre action figure hanno all’interno dei set una coppia di braccia alternative, spesso dotate di armi. La loro sostituzione è risultata essere semplice e priva di problematiche. I perni sono abbastanza rigidi da garantire il mantenimento delle pose ma allo stesso morbidi per la sostituzione degli arti. Infine, la colorazione è di ottimo livello e non sono presenti sbavature da segnalare. I volti, sotto questo punto di vista, sono splendidi.

Spy X Family Bandai

In conclusione

Per concludere, le minifigure di Bandai dedicate al manga Spy X Family sono meravigliose. Il design è particolare e le loro dimensioni le rendono ottime anche per essere esposte sopra alla scrivania. All’interno dei set sono presenti alcuni accessori che le rendono di fatto ancor più flessibili in fase espositiva. Lo sculpt è ben realizzato e la colorazione è accesa e prova di difetti. I volti sono davvero un piccolo capolavoro. Infine, la presenza delle basi trasparenti vanno a completare in maniera eccellente queste nuove proposte.

Spy X Family Bandai

Nell'attesa di scoprire le nuove proposte di casa Bandai, distribuita in Italia da Cosmic Group, restate sintonizzati sulle pagine di CulturaPop per tante altre novità, approfondimenti e recensioni.