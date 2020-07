Batman – Ben Affleck ha firmato con HBO Max?

Una voce clamorosa ha iniziato a circolare nella giornata di ieri riguardante Batman e Ben Affleck corroborata da più insider. L’attore infatti avrebbe già firmato, o comunque sarebbe in uno stadio di trattative avanzate, con HBO Max per riprendere il ruolo di Batman abbandonato dopo Justice League, esperienza che l’attore non ha mai nascosto essere stata terribile da un punto di vista professionale causandoli anche gravi problemi personali.

Pur con dettagli decisamente fumosi, l’unica certezza sembra legata al contratto che l’attore pare abbia stipulato direttamente con il servizio streaming bypassando Warner Bros. e DC con cui i rapporti si erano esacerbati soprattutto dopo che il suo progetto di film stand alone era sfumati pare per divergenze creative sulla direzione da far intraprendere al personaggio.

Quale sarà il ruolo di Affleck e del suo coriaceo Batman lo scopriremo probabilmente il prossimo 22 agosto durante l’evento DC FanDome. Non è da escludersi che Affleck abbia firmato un nuovo contratto per completare la Justice League Snyder Cut di cui vi riproponiamo il primo teaser:

Justice League Snyder Cut come confermato dallo stesso regista sarà un film completamente nuovo soprattutto per chi ha visto la versione uscita al cinema, una nuova esperienza azzardandosi a rivelare che quello che abbiamo visto al cinema è solo un quarto di quello originariamente fatto e pensato per la pellicola.

Justice League avrebbe idealmente dovuto chiudere la prima fase del DCEU che iniziato già sotto le critiche, a parere di chi scrive immeritate e ingiustificate, a Man of Steel erano deflagrate poi con quel Batman v Superman: Dawn of Justice in cui era evidente come la pressione della corsa per uniformare le pellicole DC a quelle della concorrenza il cui progetto era diametralmente opposto a quello evidentemente concepito dal regista.

Justice League è stato uno dei cinefumetti, per non dire uno dei film, più controversi degli ultimi 20 anni tant’è che la sua realizzazione potrebbe essere accostata ad uno dei grandi capolavori del cinema americano ovvero Via col Vento questo perché le due pellicole sono state accomunate da una lavorazione a dir poco travagliata che, fra attori scontenti e riprese aggiuntive costate milioni di dollari, culminò con l’allontanamento di Zack Snyder dalla regia, avvenuto in concomitanza con un gravissimo lutto famigliare, e l’arrivo di Joss Whedon che nel tentativo di bissare il successo di Avengers ultimò una pellicola acerba che riusciva a raggiungere a fatica il suo scopo ovvero chiudere l’era Snyder.