Batman e Wonder Woman: due statue erette a Londra

Batman e Wonder Woman, due degli iconici eroi della DC, sono diventati inquilini della popolare Leicester Square a Londra con due statue di bronzo.

I due eroi sono soltanto alcuni dei personaggi che stanno adornando la piazza per i festeggiamenti del suo 350° anniversario e che sono tutti legati al cinema. Leicester Square infatti è nota per ospitare numerose premiere al famoso cinema Odeon.

Per Batman è stata scelta una delle sue pose più classiche: accigliato su un cornicione intento a sorvegliare i passanti e di fatto la città. Da notare anche la versione notturna con tanto di Batsegnale rigorosamente acceso.

London must have its own Bat-Signal 🦇 Here's a look at the new Batman statue in London's Leicester Square 🇬🇧 pic.twitter.com/08uu7DSYkN — Batman (@DCBatman) March 6, 2020

Per Wonder Woman invece si è optati per una posa decisamente più plastica: l’Amazzone infatti sta letteralmente sfondando una parete armata del suo inseparabile Perfetto Dorato, il Lasso della Verità che, al calar della sera, si illumina.

Looks like Wonder Woman's on an international mission 🙌 Get an up-close look at the new statue in London's Leicester Square 🇬🇧 pic.twitter.com/FgK4YlYZEM — Wonder Woman (@DCWonderWoman) March 6, 2020

Fra gli altri personaggi che adornano Leicester Square a Londra attualmente ci sono l’orsetto Paddington, Mr. Bean, Mary Poppins, Laurel e Hardy, Bugs Bunny e Don Lockwood (Singin’ in the Rain). Le installazioni dovrebbero rimanere nella piazza fino al prossimo giugno.

Se Batman ha avuto più di una interazione cinematografica di successo, i leggendari capitoli diretti da Tim Burton, ma anche qualcuna decisamente meno brillante ovvero quelli firmati da Joel Schumacher, il fatto di aver incluso in questa particolare iniziativa Wonder Woman dimostra quanto il film che l’ha vista protagonista abbia impattato positivamente sulla percezione di pubblico e critica.

Per tutti i fan DC la domanda però è lecita: dove è finito Superman che, soprattutto grazie ai due primi film con protagonista Christopher Reeves, ha senz’altro contribuito alla storia del cinema?

Ricordiamo che Wonder Woman, interpretata dalla splendida Gal Gadot, tornerà al cinema agli inizi di giugno con Wonder Woman: 1984, il sequel proprio di quella fortunatissima pellicola datata 2017.

Invece il nuovo capitolo cinematografico dedicato al Cavaliere Oscuro, il reboot intitolato The Batman diretto da Matt Reeves e interpretato da Robert Pattinson, è attualmente in lavorazione con una parte delle riprese effettuate proprio a Londra e in Gran Bretagna a gennaio.

I due eroi si sono incontrati, oltre che nelle pagine dei fumetti, anche al cinema e in tempi recenti. Dapprima con il cammeo di Wonder Woman nel controverso Batman v Superman: Dawn of Justice del 2016 diretto da Zack Snyder e poi nello sfortunato Justice League del 2017 diretto a quattro mani dallo stesso Zack Snyder con l’aiuto di Joss Whedon. In queste due occasioni ricordiamo però che a vestire i panni di Bruce Wayne aka Batman c’era Ben Affleck che ha ceduto il ruolo a Robert Pattinson come menzionato poco fa, chissà se il nuovo Batman e Wonder Woman avranno modo di incontrarsi nuovamente sul grande schermo…

Infine vi ricordiamo che se siete amanti dei fumetti le pubblicazioni DC ripartiranno da 1 con il nuovo editore DC Panini Italia a partire da aprile 2020, una occasione ghiottissima per tuffarvi nel fantastico universo fumettistico di Batman e Wonder Woman!