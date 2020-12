Harley Quinn, Detective Comics, Batman/Superman – i nuovi team creativi

Nella tardata serata di ieri durante il panel Future State: Batman del CCXP, la più grande convention brasiliana (ovviamente in versione completamente digitale causa Coronavirus) e da sempre grande palcoscenico per DC che ha un grosso seguito nel paese sudamericano, sono stati annunciati ben 3 nuovi team creativi per altrettante serie regolari che riprenderanno la loro corso dopo la parentesi dell’evento DC Future State. Si tratta di Harley Quinn, della storica Detective Comics e di Batman/Superman.

Scopriamoli insieme!

Harley Quinn, il nuovo team creativo

Harley Quinn ripartirà dal #1 a marzo con una nuova serie regolare firmata da Stephanie Phillips (The Descendent, The Butcher Of Paris, Artemis & The Assassin, Devil Within, Man Among Ye) ai testi e Riley Rossmo alle matite (Constantine, Martian Manhunter, Batman/Shadow, Deathbed). La Phillips firmerà in coppia con l’italiano Simone Di Meo anche DC Future State: Harley Quinn la miniserie in due numeri legata all’evento.

L’autrice ha commentato:

Vedremo Harley essere più coinvolta in quello che succede a Gotham, forgiare un nuovo cammino a metà strada fra l’eroina e la villain soprattutto ora dopo gli avvenimenti della Joker War. Vedremo una Harley in DC Future State un po’ diversa e per capire come è cambiata narreremo un po’ a ritroso quello che è accaduto proprio nella sua serie regolare.

Detective Comics, il nuovo team creativo

Cambio al timone della storica testata batmiana Detective Comics. Mariko Tamaki (Wonder Woman) e Dan Mora infatti prenderanno le redini della testata a partire dal #1034 previsto a marzo negli USA. I due hanno già lavorato insieme sulla storia The Gift apparsa nel celebrativo Detective Comics #1027 e scriveranno l’antologia DC Future State: Dark Detective.

La Tamaki è la seconda scrittrice in assoluto a cimentarsi con una serie regolare di Batman dopo Devin Grayson.

Ricordiamo che sulla testata ammiraglia, Batman, sono stati confermati James Tynion IV e Jorge Jimenez.

Batman/Superman, il nuovo team creativo

Tornerà a marzo anche Batman/Superman che dal #16 sarà guidata da Gene Luen Yang (New Super Man, Superman, Superman Smashes The Klan, The Terrifics) ai testi e Ivan Reis (Aquaman, Superman, Green Lantern) alle matite. Come facilmente intuibile Yang scriverà anche l’antologica DC Future State: Batman/Superman.

Gli altri team creativi annunciati

Nel corso dello scorso weekend sono stati annunciati altri team creativi per il post-DC Future State.

Le redini di Wonder Woman saranno prese dagli sceneggiatori Becky Cloonan e Michael W. Conrad, già sceneggiatori dell’antologia DC Future State: Immortal Wonder Woman, e dal disegnatore Travis Moore che si occuperà anche delle copertine.

Green Lantern sarà scritta di Geoffrey Thorne (Ben 10, Marvel’s Ultimate Spider-Man, Avengers: Black Panther’s Quest e la serie TV Power) e disegnata dal veterano Tom Raney (Annihilation Conquest, Alpha Flight, Ultimate X-Men, Uncanny X-Men, DV8, Stormwatch, Outsiders). Si tratta dello stesso team creativo che scriverà “The Last Lantern” ovvero la storia principale dell’antologia DC Future State: Green Lantern che ha come protagonista John Stewart. Al momento non sono stati forniti altri dettagli sulla nuovo serie regolare.

Suicide Squad sarà scritta da Robbie Thompson (Supernatural) e già scrittore della storia principale nella antologia DC Future State: Suicide Squad, e disegnata dal veterano Eduardo Pansica (Wonder Woman, Earth-2, Green Lanterns, Freedom Fighters).

DC ha anche pubblicato una immagine promozionale della nuova serie in cui campeggia al centro Peacemaker, personaggio protagonista anche di una prossima serie TV per HBO Max:

Tornerà invece a marzo Justice League Dark con al comando sempre l’ottimo Ram V, attuale scrittore della serie ereditata da James Tynion IV e ne scriverà anche la storia dell’antologica DC Future State: Justice League, con matite di Xermanico (Wonder Woman).

Partirà a marzo Teen Titans Academy scritta da Tim Sheridan (Teen Titans GO!, Justice League Action, Superman: Man of Tomorrow) e disegnata dall’ottimo Rafa Sandoval (Hal Jordan and The Green Lantern Corps, The Flash). Si tratta dello stesso team creativo che della antologica DC Future State: Teen Titans e come facilmente intuibile vedrà i Titani originali creare una accademia per giovani eroi, espediente narrativo non propriamente originale ma sempre efficace.

Infine a marzo ci sarà un graditissimo ritorno, una nuova serie regolare di Swamp Thing scritta da Ram V e disegnata da Mike Perkins (Green Lanters, Lois Lane)

Ricordiamo che negli scorsi giorni era stata già annunciata Wonder Girl, scritta da Joelle Jones (Catwoman), con protagonista Yara Flor, la Wonder Woman di DC Future State.