Beastars: key visual e teaser trailer per l’atteso anime Netflix

Beastars, atteso anime in arrivo su Netflix il prossimo ottobre, si mostra con una nuova key visual ed un teaser trailer.

Gli appassionati di anime tra pochi mesi grazie al simulcast in esclusiva Netflix, potranno finalmente guardare in contemporanea col Giappone l’attesissimo adattamento televisivo di Beastars, manga rivelazione degli ultimi anni scritto e disegnato da Paru Itagaki e pubblicato con successo da qualche mese anche in Italia grazie a Panini Comics.

Beastars racconta di un mondo popolato da animali antropomorfi, in cui, grazie al progresso, erbivori e carnivori riescono a coesistere in un equilibrio precario dove talvolta ignoranza e pregiudizio la fanno da padroni. Questa storia ha luogo nel prestigioso Liceo Cherryton, sconvolto da un’immane tragedia: l’efferato assassinio di uno degli studenti, l’alpaca Tem, che metterà a dura prova l’equilibrio all’interno della società. E mentre le indagini proseguono, a scuola i sospetti ricadono sul lupo Legoshi, predatore per natura. Ma la natura sa sorprendere, e quello che la genetica ha reso noto come uno dei carnivori più letali della storia, cela in realtà un animo sensibile ed attento, oltre che grande empatia ed una spiccata sensibilità verso il prossimo. Nel tentativo di fare luce sull’omicidio ed ottenere giustizia, Legoshi conoscerà meglio i suoi compagni di scuola e le insospettabili insicurezze che li attanagliano.

Spesso definito dalla critica come “la versione cupa e adulta di Zootropolis”, da quando ha iniziato la sua pubblicazione in Giappone nel 2016, Beastars ha fatto incetta di nomination e premi, come il titolo di Miglior Shonen Manga ai Kodansha Manga Awards e Miglior Manga dell’Anno ai Taisho Manga Awards.

L’anime sarà diretto da Shinichi Matsumi (Porco Rosso), Nanami Higuchi (Little Witch Academia) sarà showrunner, Nao Ootsu (Banana Fish) sarà character designer, Eiji Inomoto (Ghost in the Shell Arise) curerà la CGI, mentre Satoru Kousaki (Oreimo) comporrà la colonna sonora. Lo show verrà sviluppato dallo Studio Orange verrà prodotto da Toho Animation e trasmesso in Giappone prima serata sul canale +Ultra di Fuji TV, mentre nel resto del mondo verrà distribuito via streaming come originale Netflix in contemporanea con il Sol Levante.

Beastars arriverà in Italia ad ottobre, su Netflix.