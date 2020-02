Better Call Saul: Giancarlo Esposito rivela un dettaglio sui capelli di Gus Fring

Ero convinto che la mia pettinatura sarebbe dovuta essere in un certo modo per Better Call Saul. Non doveva essere un taglio stridente come quello che Gus aveva in Breaking Bad, il Caesar Cut. Nella serie è più giovane. È più vulnerabile. È meno brutale, meno spietato. Vogliamo vederlo arrivare fino a quel punto, trasformarsi davanti ai nostri occhi. Non vogliamo vedere subito quei capelli corti, duri e tagliati alla precisione… questo è quello che ho provato riguardo il look di Gus.