Manca ormai pochissimo alla sesta e ultima stagione di Better Call Saul, show che racconta la storia di Jimmy McGill aka Saul Goodman prima degli avvenimenti nell’ormai celeberrima serie AMC. A quanto pare tutto sarebbe ormai pronto per l’attesissimo crossover con Breaking Bad.

Stando alle parole di Peter Gould, creatore dello show, i pianeti sarebbero finalmente pronti a collidere. Pur rimanendo vago sulla questione, Peter ha stuzzicato l’attenzione dei fan:

#BetterCallSaul creator Peter Gould on possible #BreakingBad cameos: "If it's ever going to happen, this is when these two shows start crossing over." https://t.co/KPzJLqAz5I pic.twitter.com/zeRJM85HH3

— Variety (@Variety) April 8, 2022