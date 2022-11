Mentre Black Adam continua a sbancare al box office, dimostrandosi il film più redditizio nella carriera di The Rock a oggi, emergono nuove indiscrezioni su quella che sarebbe dovuta essere la seconda scena post-credits del cinecomic targato DC. L’indiscrezione è stata lanciata dal portale The Direct, secondo cui la scena avrebbe dovuto stuzzicare i fan sul futuro di Doctor Fate, interpretato nel film nientemeno che da Pierce Brosnan.

Svelata una seconda scena post-credits con Doctor Fate

Andando nello specifico, la sequenza avrebbe visto l’elmo di Doctor Fate in cima a della sabbia prima di venir afferrato da una mano misteriosa. La scena, con molta probabilità, doveva essere trasmessa dopo quella con Superman e Black Adam. Sebbene sia stata rimossa dal montaggio finale del film il futuro di Doctor Fate non appare così nebuloso. Lo stesso The Rock ha rassicurato i fan sul fatto che il componente della Justice Society of America sarebbe in qualche modo tornato. Nel climax del film Doctor Fate si sacrifica per aiutare il suo amico e alleato Hawkman (Aldis Hodge), un gesto che è stato paragonato dal regista Jaume Collett-Serra a quello di Obi-Wan Kenobi in Episodio IV: Una Nuova Speranza.

Il grande successo riscontrato da Black Adam, progetto che ha richiesto ben 15 anni prima di arrivare sul grande schermo, sta spingendo la Warner ad accelerare i tempi per realizzare un sequel. Il produttore Beau Flynn ha dichiarato che la sceneggiatura del seguito sarà completata prima del previsto e il nuovo film continuerà a espandere i meandri del DC Universe.

Black Adam è un’antica divinità con i poteri degli dei egizi che si propone di “scatenare la sua unica forma di giustizia nel mondo moderno” dopo 5000 anni di prigionia e pensa che i suoi poteri siano in realtà una maledizione. Tra questi “doni” emergono la capacità di volare e muoversi a una velocità superiore a quella della luce. Inoltre, possiede un’incredibile super-forza, in grado di piegare l’acciaio, spaccare i muri con un pugno e spostare oggetti pesantissimi.