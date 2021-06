Attraverso il sito ufficiale dell’editore sono state rese note le uscite Panini DC Italia, Panini Marvel e Panini Comics del 1 luglio 2021. Da segnalare Io sono Capitan America – Anniversary Edition, American Ronin 1 – Incubus e Superman 21 che chiude la gestione sul personaggio firmata da Brian M. Bendis.

Le uscite Panini DC Italia del 1 luglio 2021

Sweeth Tooth 2 – In cattività

Autori: Jeff Lemire, Jose Villarubia

17×26, B., 152 pagine, col., € 15

Contiene: Sweet Tooth (2009) #6/11

Continua la nuova edizione dell’amatissimo fumetto di Jeff Lemire che sta per diventare una serie Netflix! Gus è tenuto prigioniero nella Riserva insieme ad altri ragazzi ibridi come lui… lo stesso luogo dove un misterioso scienziato sta studiando la pandemia che ha devastato il mondo! Inoltre, la straziante storia di Jeppard e di come sia divenuto uno spietato mercenario.

Superman 21

Autori: Ivan Reis, Max Fiumara, Brian Michael Bendis

17×26, S., 48 pagine, col., € 5

Contiene: Superman (2018) #28, DC: The Doomed and the Damned (2020) #1, Superman: Man of Tomorrow (2020) #18

Superman e Synmar oltre i confini dello spazio conosciuto! Mitologico: l’ultimo volo di Brian M. Bendis e Ivan Reis! La Fortezza della Solitudine contro l’Uomo del Domani! Ospite d’onore… Swamp Thing!

Flash 14

Autori: Will Conrad, Clayton Henry, Kevin Shinick

17×26, S., 48 pagine, col., € 5

Contiene: Flash (2016) #763/764

Finalmente svelata la storia segreta del celebre anello di Flash! L’ultimo inganno di Trickster e della sua nuova squadra di beffardi criminali provenienti dai quattro angoli dell’Universo DC. Minaccioso più che mai, il Dottor Alchemy è pronto a liberarsi una volta per tutte del Velocista Scarlatto! Un nuovo team creativo è pronto ad arroventare l’asfalto sotto i piedi di Flash!

Lanterna Verde 14

Autori: Grant Morrison, Liam Sharp

17×26, S., 24 pagine, col., € 3

Contiene: The Green Lantern Season 2 (2020) #11

Il futuro di Hal Jordan come Lanterna Verde è in forte dubbio! Con il piano di ristrutturazione del Corpo che inizia a prendere forma, il Guerriero di Smeraldo decide di prendersi una vacanza…peccato che sul pianeta Athmoora lo attenda una minaccia di proporzioni bibliche! Comincia qui il gran finale dello storico ciclo firmato da Grant Morrison e Liam Sharp.

Batman di Scott Snyder e Greg Capullo 14

Autori: Scott Snyder, Greg Capullo

16×21, B., 112 pagine, col., € 4.90

Contiene: Batman (2011) #40/43, Divergence: Free Comic Book Day (2015) #1

Nell’ultimo capitolo di La fine dei giochi, Batman rischia il tutto per tutto contro Joker! Ma chi riderà per ultimo? Una nuova era ha inizio a Gotham City con l’esordio di un Cavaliere Oscuro completamente diverso… ma sarà in grado di porre fine alla minaccia di Mr. Bloom? 112 pagine interamente firmate da Scott Snyder e Greg Capullo.

Le uscite Panini Comics del 1 luglio 2021

Die-(Di)Partite 3 – Il grande gioco

Autori: Stephanie Hans, Kieron Gillen

17×26, C., 160 pagine, col., € 19

Contiene: Die (2018) #11/15

Nel mondo di DIE, i giocatori sono diventati giocatori reali. Interi paesi sono le loro pedine, e la plancia da gioco minaccia di colorarsi rossa di sangue. Chi è la Regina e chi delle semplici pedine? E chi ha dimenticato qual è esattamente la reale e dolorosa posta in palio? L’acclamata saga dark fantasy firmata da Kieron Gillen (Uncanny X-Men, Star Wars) e Stephanie Hans (The Wicked + The Divine, Journey Into Mystery) continua con un terzo, epico, volume.

Rat-Man Gigante 89

Autori: Leo Ortolani

20×27.5, S., 64 pagine, B/N, € 3

Janus Valker. Il padre di Rat-Man. L’unico che – forse – sa come sconfiggere l’Ombra. Ma Janus Valker è prigioniero nell’Abisso, e scendere nell’Abisso significa andare incontro all’Ombra. Che ti sta cercando. Non è forse la cosa più intelligente da fare. Per questo la farà Rat-Man.

American Ronin 1 – Incubus

Autori: ACO, Peter Milligan

17×26, B., 128 pagine, col., € 16

Contiene: American Ronin (2020) #1/5

Il vero potere nel mondo non è in mano ai politici, ma a enormi multinazionali che se lo contendono in una guerra silenziosa. Le loro armi? Agenti speciali dalle doti superumane, addestrati fin dall’infanzia a uccidere e servire i propri padroni. Ma cosa accadrebbe se uno di loro decidesse di ribellarsi? Basterebbe un singolo Ronin a fare la differenza? Un nuovo, emozionante fanta-thriller scritto da Peter Milligan (X-Statix) e illustrato da ACO (Nick Fury).

Le uscite Panini Marvel del 1 luglio 2021

Daredevil 25

Autori: Chip Zdarsky, Mike Hawthorne, Marco Checchetto

17×26, S., 48 pagine, col., € 5

Contiene: Daredevil (2019) #26/27

King in Black sbarca sulla testata del Diavolo Rosso, e Matt cade preda di un’oscurità mai provata prima d’ora! L’avversario è Knull, il dio dei simbionti! Elektra va in seria difficoltà per la prima volta nella sua vita! Daredevil deve trovare la forza di combattere mentre si scatena l’inferno.

X-Force 15

Autori: Garry Brown, Benjamin Percy

17×26, S., 24 pagine, col., € 3

Contiene: X-Force (2019) #18

Strane visioni colpiscono e sconvolgono i membri di X-Force… nessuno escluso! E la chiave di tutto potrebbe essere Quentin Quire! L’accordo segreto fra Sage e Bestia! Cosa stanno pianificando Mikhail Rasputin e Xeno?

Io sono Capitan America – Anniversary Edition

Autori: AA.VV.

18.3×27.7, S., 368 pagine, col., € 5

Contiene: Captain America Comics (1941) #1, #76, Avengers (1963) #4, Tales of Suspense (1959) #63, Captain America (1968) #111, #200, #225, #250, #450, #601, #695, Captain America (2002) #1, Civil War: The Confession, Captain America (2005) #25, Secret Empi

Per festeggiare gli 80 anni del Discobolo della Marvel, torna Io sono Capitan America in un’edizione speciale con 48 pagine in più! Tre storie inedite tratte dallo speciale Captain America: Anniversary Tribute, scritte e disegnate da alcune delle più grandi firme dei comics! Dalle origini agli sconvolgenti eventi di Secret Empire: un viaggio nella vita di Capitan America, l’icona fumettistica del sogno americano! Contiene un ricco apparato redazionale con articoli che raccontano nel dettaglio chi sia la Sentinella della Libertà!

