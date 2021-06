Bleach Stagione 3 è su Amazon Prime Video

Dynit ha diffuso attraverso la piattaforma streaming Prime Video di Amazon la Stagione 3 della serie anime di Bleach, ispirata al manga omonimo scritto e disegnato da Tite Kubo ed edito interamente in Italia da Planet Manga (recuperare ora il primo volume del “Big Three” su Amazon).

La Stagione 3 (raggiungibile qui) è quindi disponibile con una composizione totale di 22 episodi ed è disponibile sia in lingua originale con sottotitoli in italiano che doppiata in italiano.

Ricordiamo che la diffusione attraverso Prime Video della serie anime di Bleach ha avuto inizio ufficialmente ad aprile 2021 con aggiornamenti, al ritmo di una stagione al mese.

Grazie a Dynit, che ne ha curato l’adattamento, così si compone lo staff italiano: Ichigo Kurosaki interpretato da Federico Viola, Rukia Kuchiki con la voce di Martina Tamburello, Uryu Ishida interpretato da Ruggero Andreozzi, Isshin Kurosaki con la voce di Claudio Moneta, Orihime Inoue è interpretata da Giada Bonanomi, Yasutora “Chad” Sado è interpretato da Marcello Moronesi, Don Kan’onji è doppiato da Luca Ghignone e Kon è doppiato da Stefano Ferrari.

Bleach – Stagione 3: di cosa parla?

Prime Video ha diffuso una breve sinossi in relazione alla scheda della Stagione 3. La proponiamo di seguito:

“Sapendo che Ichigo non sarebbe in grado di battere Byakuya, Yoruichi gli somministra un anestetico per portarlo lontano dal campo di battaglia. Ma prima di andarsene, promette a Byakuya che in tre giorni riuscirà a far diventare Ichigo forte quanto lui. Riuscirà Ichigo ad ottenere il suo Bankai e il potere che ne consegue?“

Bleach – il manga e l’anime

Tite Kubo è un artista di fumetti manga che ha ottenuto il successo, attraverso le tavole di Weekly Shonen Jump, con Bleach, serializzato dal 2000 al 2016 con un totale di 686 capitoli e 74 volumetti. In Italia l’opera è interamente edita da Planet Manga (acquistate su Amazon l’ultimo volume del manga).

Il manga ha ispirato una serie anime prodotta da Studio Pierrot ed interrotta dal 2012 con l’episodio. Tuttavia, il ritorno dell’anime è stato annunciato e a data ancora da definirsi arriverà la trasposizione dell’ultimo arco narrativo, La Guerra dei Mille Anni (nel nostro più recente articolo i dettagli).

In Italia, la prima stagione dell’anime è attualmente disponibile con le prime tre stagioni attraverso la piattaforma streaming di Amazon Prime Video.

Inoltre, il manga ha ispirato una serie animata trasmessa su TV Tokyo, romanzi, videogiochi, speciali animati, lungometraggi, merchandising e anche un film in live action uscito il 20 agosto 2018 nelle sale giapponesi.

Dal 14 settembre 2018 Netflix ha reso disponibile la visione, anche in Italia, del live action.