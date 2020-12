Boa Hancock Figuarts Zero da One Piece: la recensione

Da uno dei più grandi successi mondiali di vendite di manga, Tamashii Nations ci propone la figure di Boa Hancock, per la linea Figuarts Zero – Extra Battle –, per la licenza di One Piece.

La statua è dedicata alla piratessa, Ammiraglio della Flotta dei Sette e leader delle Kuja. Il frutto Mero Mero le ha donato la capacità di pietrificare le sue vittime. Ha un debole, non ricambiato, per Monkey D. Luffy.

Come abbiamo già scritto qualche riga sopra, il prodotto rientra nella linea “Paramount War” – Figuarts Zero e anche se fa parte di una singola uscita è possibile creare un diorama di grande impatto visivo composto di tre personaggi usciti giusto qualche mese fa: Monkey D. Luffy e Buggy The Clown (che abbiamo già recensito) e Crocodile che arriverà prossimamente.

La nostra video recensione

Il personaggio

Boa Hancock è il capitano delle piratesse Kuja e membro della Flotta dei Sette. Una donna dalla bellezza incomparabile, celebrata come la più bella del mondo, che affascina tutti, uomini e donne, vecchi e bambini! Dotata dell’Ambizione del Re Conquistatore, le capacità di Boa Hancock sono riconosciute anche dal grande ammiraglio della Marina Militare. Boa Hancock una volta mangiato il Frutto del Diavolo chiamato Mero Mero, acquisisce i poteri di affascinare chiunque, uomo o donna, vecchi o bambini, trasformando le vittime in pietra! In più danno anche la possibilità di scagliare baci materializzandoli, per condurre dei temibili attacchi. Uno dei suoi attacchi più usati è quello chiamato Mero Mero Mello, che pietrifica l’avversario catturandone il cuore. Nessuno può annullare la pietrificazione, ad accezione del possessore stesso!

La confezione

Il Packaging che racchiude al suo interno questa bellissima statua, è stato concepito con due materiali: del cartoncino con una bellissima componente grafica che sfuma dall’arancione al rosa e una finestra centrale realizzata in plastica trasparente che ci consente sin da subito di intravedere il contenuto.

Sulla parte in alto a sinistra troviamo il nome della linea Figuarts Zero, mentre la parte bassa è utilizzata dal nome del personaggio, dai loghi di One Piece, Tamashii Nations e Bandai Spirits. Nel retro della confezione ci sono varie foto ufficiali della statica e scritte che valorizzano e ne esaltano i particolari.

Aperta la scatola, troveremo due blister che avvolgono la figure a 360° e un velo di plastica molto semplice da togliere. Una volta tolta quest’ulteriore pellicola, la statua è già fissata a piccoli perni sulla basetta di forma esagonale di colore viola ed è già pronta per essere esposta.

Boa Hancock

Boa Hancock si presenta in una posa davvero dinamica, che mostra la piratessa mentre sta per infierire un duro colpo con i calci e la sua tecnica chiamata Perfume Femur. L’effetto del vortice d’aria che circonda parzialmente la figure creato dalla velocità dei calci è realizzato in plastica traslucida rosa.

Il lungo vestito della piratessa è di colore viola con il logo pirata della tribù Kuja (che in Giapponese significa Nove Serpenti) stampato su di esso: come si può notare dalle foto, il simbolo assomiglia alla testa di Medusa, la quale oltre ad avere dei serpenti al posto dei capelli, possedeva anche il potere di pietrificare le persone, che è la stessa abilità di Boa Hancock.

Partiamo quindi dal volto, senza poter fare a meno di notare l’espressione imperterrita del personaggio con gli orecchini dorati realizzati molto bene. Siamo rimasti molto colpiti dalla qualità della testa e dalla definizione data alla capigliatura in movimento.

Le pieghe del vestito sono ben realizzate e non si limitano solamente alla parte in vista ma anche alla parte interna. Il painting è molto curato e non presenta enormi difetti di sbavature o imperfezioni, peccato che sia realizzato a tinta unica senza sfumature, gli avrebbe conferito un tocco in più.

Conclusioni

La figure di Boa Hancock per la linea Figuarts Zero è davvero fighissima, nonostante in passato siano già uscite altre statue dello stesso personaggio, siamo sicuri che questa nuova uscita possa convincervi a regalarvi quel senso di compiacimento che anche noi abbiamo provato esponendola in vetrina con gli altri protagonisti di One Piece.

Boa Hancock è già disponibile nei negozi a un prezzo indicativo di 70.00 €.

Tamashii Nation è distribuita in Italia da Cosmic Group.

