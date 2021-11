BRICK MANIA. Continuiamo a costruire insieme il grande carro-attrezzi Technic!

BRICK MANIA è il nuovo format che sostituisce l’appuntamento settimanale di LEGO MANIA, sempre condotto da Francesco Frangioja ma con una nuova veste grafica e set sempre nuovi o di grande interesse. In ogni puntata andremo a scoprire e a costruire insieme un set LEGO, scelto tra quelli più particolari, rari, interessati o anche semplicemente divertenti da costruire o perché includono tecniche di costruzione particolari ed interessanti. Potranno essere set novità, set vintage, set da collezione, set esclusivi, set solo belli da vedere (una volta costruiti) o anche giocabili e divertenti. Durante la nuova puntata di BRICK MANIA proseguiremo a costruire il set LEGO Technic #42128 Autogru pesante, la versione americana del carro-attrezzi per mezzi pesanti. Una volta costruito, lo illumineremo con il kit LED by BRIKSMAX BX464, specifico per questo set. Pronti a divertirci insieme?

BRICK MANIA – puntata del 17/11/2021

Approfittando dell’occasione di essere riusciti a procurarci sia una copia del set LEGO Technic #42128 Autogru pesante, sia di una copia del kit LED by BRIKSMAX BX464, prima ultimeremo la costruzione del set LEGO Technic e poi lo illumineremo con un kit LED appositamente prodotto proprio per questo set.

Nel video qui sotto, il risultato finale come mostrato sul sito del produttore del kit LED.

Il set LEGO Technic #42128 Autogru pesante

Il set LEGO Technic #42128 Autogru pesante è composto da 2.017 pezzi. Ricco di dettagli, tra cui la griglia originale, i filtri dell’aria, le luci, il tubo di scappamento e la vivace combinazione di colori, è dotato di varie funzioni pneumatiche e meccaniche tutte da scoprire. Aprendo il grande cofano è possibile ammirare il suo motore a 6 cilindri in linea con pistoni mobili. Lo sterzo, funzionante, si aziona con un comando posto sul tetto della cabina. E’ possibile azionare il braccio della gru, che può essere alzato o abbassato, così come è possibile estrarre e ritrarre il verricello oppure estendere o ritrarre gli stabilizzatori. Al debutto in un veicolo LEGO Technic, il modello include il meccanismo per alzare ed abbassare l’asse supplementare di ruote posteriori, che proprio come nel veicolo reale al quale si ispira, serve a distribuire meglio il peso dei carichi che vengono agganciati e rimorchiati.

Dove vedere BRICK MANIA?

Per seguire in diretta live la puntata di BRICK MANIA non dovete fare altro che collegarvi ogni mercoledì al canale Twitch di Cultura POP a partire dalle ore 14:00 o recuperare un estratto della live sul canale Youtube di CulturaPOP.

Le puntate precedenti