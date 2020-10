Bryce Dallas Howard non vede l’ora che vediate The Mandalorian 2

Bryce Dallas Howard sta attualmente girando Jurassic World: Dominion, ma non è l’unico franchise in cui la star è attualmente coinvolta. Bryce Dallas Howard tornerà, infatti, anche in Star Wars: The Mandalorian per dirigere un episodio della seconda stagione, dopo aver già guidato un episodio della prima. Durante l’estate Bryce Dallas Howard ha affermato di aver già completato le riprese dell’episodio da lei diretto e di essere impaziente della messa in onda, entro la fine dell’anno. In un recente post su Instagram, l’attrice ha anunciato che sono in attivo avvenimenti emozionanti nella seconda stagione, che debutterà su Disney+ questo Venerdì.

#FBF (Venerdì flashback) ad un anno fa, prima che qualcuno sapesse di Baby Yoda. Era il segreto più difficile del mondo e stavamo tutti scoppiando! Mi sento ugualmente eccitata, impaziente e ansiosa che tutti vedano quello che abbiamo preparato per questa stagione di #Themandalorian; c’è così tanto da aspettarsi! Grazie @disneyplus, @Lucasfilm, e soprattutto, @jonfavreau e @dave.Filoni, i nostri leader senza paura. Segna sul tuo calendario il 30 ottobre, questo è il modo.

Oltre a Bryce Dallas Howard, anche Robert Rodriquez (Sin City, Alita: Angelo della battaglia) è stato confermato come regista della seconda stagione. Un post su Instagram del direttore della fotografia Baz Idoine sembra suggerire che il regista della Lucasfilm, Dave Filoni, abbia finito da poco di dirigere il finale di stagione.

Tra voci entusiasmanti sul casting e teorie dei fan, venerdì non può arrivare abbastanza velocemente. Durante una recente intervista, i produttori esecutivi Jon Favreau e Dave Filoni hanno anticipato ciò che i fan possono aspettarsi dalla prossima stagione, dicendo che sarà l’introduzione di una storia più grande, che vedrà le storie dei singoli personaggi convergere per dipingere un quadro più grande. Secondo i registi aumenterà la posta in gioco e la storia tra il Bambino e il Mandaloriano si svilupperà ulteriormente. Star Wars: The Mandalorian tornerà su Disney+ il 30 Ottobre.