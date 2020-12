I migliori calendari 2021 nerd e geek

L’anno sta terminando, e come la buona usanza ci impone, non possiamo mancarne la celebrazione con un buon calendario! I nostri consigli non potranno che essere rivolti al mondo nerd e geek, senza dimenticare tutte le sfumature fantasy del caso, i migliori personaggi dei cartoni animati che hanno fatto la storia e tanti altri personaggi iconici di cui siamo fan sfegatati. Per incominciare il nuovo anno nel migliore dei modi, non possiamo esimerci dall’acquisto di uno dei calendari 2021 che vi proponiamo nella nostra selezione qui di seguito, con la scelta tra calendari da muro e da tavolo!

I migliori calendari nerd e geek

Punchline

Disney Pixar

Cominciamo la nostra selezioni con alcuni fantastici calendari 2021 da parete, a tema Disney e Pixar, dal design unico e di tendenza e con licenza ufficiale 100%. I calendari sono facili da appendere e presentano illustrazioni a colori stampate in alta risoluzione. In ogni pagina troverai un riquadro per ogni giorno del mese per annotazioni e per pianificare al meglio le tue attivitá o quelle della tua famiglia. Il calendario va da Settembre 2020 a Dicembre 2021 ed è pubblicato in italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco e portoghese. Ideale come calendario famiglia 2021, calendario 2021 muro, calendario da parete, calendario annuale 2021.

Star Wars

Non esitate a comprare il calendario da parete di Star Wars e dedicato a The Mandalorian: Classic 2021 quadrato per i fan di Star Wars. Oltre alle immagini iconiche, ci sarà anche molto spazio per scrivere tutte le vostre date importanti nei pannelli di data forniti. Una seconda variante prevede invece la versione, sempre per i 40 anni della saga, con, facile da appendere e presenta illustrazioni a colori stampate in alta risoluzione. In ogni pagina troverai un riquadro per ogni giorno del mese per annotazioni e per pianificare al meglio le tue attività o quelle della tua famiglia. Va da Gennaio 2021 a Dicembre 2021 ed è editato in italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco e portoghese. Non solo da parete, ma anche da tavolo, i vostri personaggi preferiti della saga vi accompagneranno per un anno davvero indimenticabile!

DC Comics

La selezione a tema DC Comics è molto ampia, a partire dal calendario 2021 di DC Legends Of Tomorrow. Questo calendario è il regalo perfetto per inaugurare il nuovo anno, un regalo per sé e per la famiglia o amici, o d’ispirazione per i fan. Stampato con inchiostri a base di soia su carta di qualità, questo calendario è caratterizzato da grandi griglie con ampio spazio per la scrittura. Altri suggerimenti sono il calendario da parete con tutti i classici eroi DC o quello dedicato a Wonder Woman , dal design unico e di tendenza e con licenza ufficiale 100%, facile da appendere e presenta illustrazioni a colori stampate in alta risoluzione. In ogni pagina troverai un riquadro per ogni giorno del mese per annotazioni e per pianificare al meglio le tue attivitá o quelle della tua famiglia

Marvel

Questo Marvel Comics Block è un calendario a pagina-al giorno e ogni giorno riceverete la vostra dose giornaliera di Marvel Comics per il 2021. Ci saranno immagini memorabili di tutti i tuoi film preferiti della Marvel Comics. Avendo questo Blocco da Scrivania Marvel Comics, imparerete più fatti e avrete immagini dei film della Marvel Comics. In questo blocco saranno naturalmente presenti tutti i personaggi principali dei film a fumetti della Marvel, tra cui Spiderman, Black Panther, The Hulk e Capitan America, per citarne alcuni. Questo Blocco da scrivania ufficiale della Marvel Comics Official 2021 è dotato di un cavalletto autoportante che può essere appoggiato in piano o inclinato sulla scrivania per le note quotidiane. In alternativa, non mancano i calendari 2021 dedicati a

Harry Potter

Una selezione di fantastici calendari dedicati a Harry Potter 2021 dal design unico e di tendenza e con licenza ufficiale 100%. Versatili per eccellenza, si adattano a qualsiasi superficie grazie alla sua base rinforzata e darà un tocco colorato e originale alla tua stanza, ufficio o cucina. In ogni pagina del primo planning troverai spazio per annotazioni e per pianificare al meglio le tue giornate.

Va da Gennaio 2021 a Dicembre 2021 ed è editato in italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco e portoghese. Consigliamo anche il sottomano da scrivania, una soluzione pratica e comoda, indispensabile per pianificare al meglio le tue attivitá quotidiane. Tutto sotto controllo: un contatto, un appuntamento o un promemoria, nulla ti sfuggirà usando la nostra gamma di planner da scrivania, dal design originale e funzionale. Questa agenda organizer è stata progettata a misura per te, per la scuola, lavoro e tempo libero; professionale al punto giusto con un tocco di fantasia unico e inimitabile. Dai piú colore alle tue giornate e pianifica le tue attivitá con un sano ottimismo con il nostro calendario da scrivania. Fabbricato con materiali di qualità che lo rendono resistente all’uso e al tempo; formato A3 con 54 fogli a strappo per coprire l’intero anno; non presenta orari ne date, ma ha spazio sufficiente per inserirli.

