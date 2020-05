Canvas, un gioco in scatola “pittorico”, è ora su Kickstarter

Chiunque abbia mai preso in mano un pennello o studiato la storia dell’arte potrà confermarvi che i dipinti sono tradizionalmente strutturati in velature, layer di colore che si stratificano per formare un’immagine cromaticamente complessa. Canvas mima questa tecnica, ovvero propone ai giocatori una serie di carte da poter sovrapporre per comporre un “dipinto”.

Canvas fa leva su di un elemento di game design che, lentamente, sta prendendo piede sia sul piano del vezzo artistico che su quello della giocabilità: l’uso di carte parzialmente trasparenti. Il gioco ora proposto su Kickstarter da Road to Infamy spinge i partecipanti a scegliere oculatamente le “velature” da mettere in campo, così da creare la perfetta combinazione con cui stracciare la concorrenza.

Dalla campagna:

Al tuo turno, prendi una carta trasparente. La carta posta più a sinistra del tavolo di gioco è gratuita, mentre ogni altra carta successiva chiederà l’investimento di Segnalini Ispirazione. Se la carta che hai selezionato contiene segnalini, diventano tuoi. Sovrapponi le tue carte trasparenti per rivelare o coprire differenti combinazioni delle icone di elemento design. Crea un dipinto stratificando tre carte trasparenti le une sulle altre, quindi presenta il tuo capolavoro. Ottieni coccarde soddisfacendo le richieste delle carte punteggio. Cerca di soddisfare quante più carte punteggio, così da ottenere il maggior numero di punti e vincere il premio di miglior artista.

Le produzioni di Road to Infamy si sono a oggi dimostrate perlopiù discrete, senza eccessi, ma l’insolita premessa di Canvas sta catalizzando l’attenzione della Rete, con la campagna che ha già ottenuto 30 volte il traguardo base di 12mila euro. Se ambite a giochi in scatola dal ritmo più ovattato o se nascondete delle ambizioni artistiche, vale effettivamente la pena dare un occhio a questo atipico crowdfunding e, magari, collaudarlo su Tabletop Simulator.