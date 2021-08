Captain America 4: confermato il protagonista del nuovo film Marvel

Dopo l’uscita di The Falcon and the Winter Soldier, la serie Disney+ prodotta da Marvel Studios dedicata ai personaggi di Sam Wilson e Bucky Barnes (interpretati rispettivamente da Anthony Mackie e Sebastian Stan), sono in molti ad attendere al varco il terzo film da solista dedicato al “nuovo” Captain America. Alla fine dello show Marvel, abbiamo infatti scoperto che Sam ha deciso di imbracciare ufficialmente lo scudo che fu di Steve Rogers, preparandosi quindi a vestire i panni di Cap.

Ora, è arrivata la conferma che Captain America 4 (titolo ancora provvisorio) ha trovato ufficialmente il suo protagonista e che questi sarà logicamente proprio Anthony Mackie. Deadline ha infatti riportato la notizia (che trovate qui) che Marvel Studios avrebbe ormai deciso che l’ex Falcon – dopo aver interpretato l’eroe alato per ben cinque film appartenenti al MCU, partendo da Captain America: The Winter Soldier (qui in offerta speciale) – assumerà il ruolo di uno dei personaggi più importanti in assoluto all’interno dell’Universo Marvel. Nonostante la conferma della produzione di Captain America 4 sia ufficiale dallo scorso aprile, al momento non sappiamo se il nuovo film della Casa delle Idee vedrà il ritorno di Bucky Barnes/Soldato d’Inverno, co-protagonista al fianco di Sam Wilson di The Falcon and the Winter Soldier, sebbene è invece altamente improbabile un apparizione straordinaria di Chris Evans nuovamente nei panni del Captain America originale (sebbene la questione legata al Multiverso, ormai fuori controllo dopo gli eventi di Loki, potrebbe in ogni caso riservare qualche sorpresa).

Sembra certo invece che il quarto film dedicato alle avventure di Cap sarà scritto da Malcolm Spellman, già sceneggiatore e autore della serie Disney+ dedicata a Falcon e Soldato d’Inverno, assieme a Dalan Musson. Nel cast della serie The Falcon and the Winter Soldier troviamo anche Wyatt Russell (nei panni di U.S. Agent/John Walker), Emily VanCamp (Sharon Carter) e Daniel Brühl (Barone Zemo), oltre a Adepero Oduye, Desmond Chiam, Miki Ishikawa, Noah Mills e Carl Lumbly.