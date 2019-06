Charlie’s Angels: arriva il teaser trailer in italiano

Charlie’s Angels, il nuovo film scritto, diretto e prodotto dall’attrice statunitense Elizabeth Banks, ha finalmente un trailer in italiano.

Charlie’s Angels, il nuovo film scritto, diretto e prodotto dall’attrice statunitense Elizabeth Banks, ha finalmente un trailer in italiano. L’opera cinematografica, che uscirà nelle sale a partire dal 21 novembre, sarà distribuita da Warner Bros. Entertainment Italia. Le tre protagoniste verranno interpretate da Kristen Stewart, Ella Balinska e Naomi Scott.

Le Charlie’s Angels, grazie alle loro abilità investigative lavorano per la misteriosa agenzia Charles Townsend. La squadra è sottoposta continuamente a dure prove e a continue missioni. In questo caso però le tre ragazze si troveranno a risolvere i casi più difficili in compagnia di altre persone. Il trio avrà infatti il supporto un’altra squadra di donne e mostreranno, anch’esse, le loro abilità di investigazione e di security.

Nel 1976 la squadra delle Charlie’s Angels arrivò per la prima volta in TV, con Sabrina Duncan, Jill Munroe e Kelly Garrett nel ruolo delle tre protagoniste. Il film è stato un grande successo sin da subito, tanto che, nell’arco di 5 anni, fino al 1981, sono stati trasmessi 118 episodi.

Il primo film delle Charlie’s Angels realizzato per le sale cinematografiche, diretto da McG, uscì nel 2000 e nel 2003 fu realizzato il sequel. In entrambi i film le protagoniste sono state interpretate da Cameron Diaz, Drew Barrymore e Lucy Liu.

Invece, nel cast del nuovo film troveremo anche Djimon Hounsou, Noah Centineo, Sam Claflin e Patrick Stewart. Dunque, in attesa di vedere il ritorno del cult degli anni ’70, gustiamo il teaser trailer in lingua italiana – che troverete di seguito – e diteci cosa ne pensate.