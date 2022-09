Dopo lunghi anni di attesa, al Tudum di Netflix è stato diffuso il primo video mozzafiato di Extraction 2 con protagonista Chris Hemsworth. Si tratta del sequel dell’adattamento del 2020 basato sul graphic novel di Ande Parks, Joe Russo, Anthony Russo, Fernando León González ed Eric Skillman dal titolo Ciudad. Il filmato presenta i dietro le quinte di alcune acrobazie esplosive in serbo per i fan, inclusa la scena di un elicottero che cerca di atterrare su un treno in movimento. Lo stesso Hemsworth è apparso nella clip, mostrando nuove ed elaborate sequenze di combattimento nei panni del mercenario Tyler Rake.

Chris Hemsworth in Extraction

Chris Hemsworth in Extraction 2

L’attore protagonista aveva confermato all’inizio del 2022 che le riprese del sequel erano terminate. In un video per il cast e la troupe di Extraction 2 aveva detto:

Ricordo i primi due giorni di riprese, seduto sul treno… Neve, condizioni meteorologiche, tentativo di far atterrare un elicottero su un treno in movimento, pensando ‘Come diavolo ci riusciremo?’ Ed eccoci qua, quattro-cinque mesi dopo aver fatto tutto questo e molto, molto di più, ed è grazie a ognuno di voi.

Nonostante abbia ricevuto recensioni contrastanti dalla critica al momento del rilascio, il primo film è diventato il più visto nella storia di Netflix. Nel 2020 ha superato altri titoli originali del Colosso streaming, arrivando nelle case di 99 milioni di spettatori e battendo pellicole come 6 Underground con Ryan Reynolds e The Irishman di Martin Scorsese.

Tyler Rake – questo è il titolo italiano dell’originale – ha visto Hemsworth nei panni del personaggio principale, un mercenario incaricato di salvare il figlio di un signore della droga indiano, Ovi Mahajan, interpretato da Rudhraksh Jaiswal, dal suo rivale in Bangladesh. Dopo che la squadra di Rake era stata tradita e il signore del crimine rivale aveva messo il Bangladesh in isolamento, Rake ha dovuto guidare Ovi attraverso i confini della città per portarlo al loro nuovo punto di estrazione.

Prima di scoprire le novità sul sequel, ecco la clip di Extraction 2 con Chris Hemsworth:

I dettagli

Per quanto riguarda i dettagli del prossimo film, lo sceneggiatore di Extraction 2, Joe Russo (anche produttore del progetto insieme al fratello Anthony), in una precedente intervista aveva rivelato che la storia potrebbe non essere un proseguo dell’originale, ma riguardare il passato di Rake. Di seguito potete leggere le sue parole:

Non ci stiamo ancora impegnando sul fatto che quella storia vada avanti o indietro nel tempo. Abbiamo lasciato un grande finale in sospeso che lascia punti interrogativi per il pubblico.

Dal canto suo, il regista Sam Hargrave aveva accennato al fatto che i fratelli Russo (Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame), avrebbero usato la loro esperienza nel MCU per il franchise di Netflix e avrebbero fatto luce su personaggi interessanti presenti nel film. Nel cast di Extraction 2, lo ricordiamo, sono presenti anche Randeep Hooda, Pankaj Tripathi, Derek Luke, Marc Donato e David Harbour (Stranger Things). Prima di concludere, vi segnaliamo che su Amazon potete acquistare il gioco da tavolo di Netflix!